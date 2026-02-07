Addio Juve, si avvicina la firma con l’Inter: che svolta

Ennesimo ribaltone di mercato che riguarda Juventus e Inter: ecco cosa succede tra le due grandissime rivali.
Nonostante il pressing del Nottingham Forest e il corteggiamento della Juventus, Davide Frattesi è rimasto alla fine all’Inter. Anzi, nell’ultimo periodo il centrocampista romano classe ’99 è stato impiegato con una maggiore continuità dal tecnico Chivu, anche perché Barella e Calhanoglu sono attualmente fermi ai box e c’è una grande emergenza in mezzo al campo.
Adesso il futuro di Frattesi può cambiare. Secondo quanto sottolineato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, l’ex Sassuolo potrebbe addirittura rinnovare con il club nerazzurro (l’attuale contratto scade il 30 giugno 2028): una prospettiva clamorosa, se si considera la situazione di qualche settimana fa.
La Juve osserva interessata anche perché Frattesi è un vero pupillo di Luciano Spalletti sin da quando era alla guida della Nazionale italiana, ma il rischio che i bianconeri debbano virare su altri profili per rinforzare il centrocampo è elevato. Occhio, dunque, alla questione Frattesi-Inter: a sorpresa il centrocampista romano potrebbe firmare un inatteso rinnovo di contratto con il club caro al presidente Marotta.