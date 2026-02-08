Atalanta
Juve, un’altra grande firma dopo Yildiz: anticipo secco sull’Inter

Foto dell'autore

Grandi manovre in casa bianconera dopo il rinnovo del numero 10

Finalmente Yildiz. Il grande colpo della Juve è arrivato dopo la fine del mercato di gennaio, ovvero il rinnovo del suo numero 10 oltre che simbolo. Il turco ha firmato fino a giugno 2030, vedendo salire il suo stipendio fino a circa 6 milioni di euro bonus esclusi.

Yildiz esulta dopo un gol con la Juve
Juve, un’altra grande firma dopo Yildiz: anticipo secco sull’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

“Siamo molto felici di annunciare il rinnovo fino al 2030 di Kenan – le parole di Comolli in conferenza stampa – Si tratta di una decisione condivisa da tutti. Yildiz è un campione vero, una vera e propria stella e un leader”.

Ringrazio tutta la Juventus – ha sottolineato Yildiz – sono molto contento di rinnovare il mio contratto e restare in questa famiglia. Sono certo che faremo delle belle cose in futuro: amo la Juve, grazie e fino alla fine“.

“Il rinnovo di Yildiz è significativo su quelle che sono le intenzioni di questo club – ha dichiarato Spalletti – È bellissimo pensare di avere Kenan in questa squadra per più anni possibili. Quando il mio rinnovo? Quando avrò dimostrato di meritarlo come Yildiz, allora sarà una cosa possibile. Il club deve fare le sue valutazioni, la priorità è il campo”.

Juve, ora un’altra (grande) firma: prima McKennie e poi Kessie?

Nei prossimi mesi, se non settimane la Juve potrebbe chiudere per un’altra ‘grande’ firma. Facile e giusto pensare subito al nome di Weston McKennie, ancora in scadenza di contratto.

A breve è atteso un incontro con l’entourage dello statunitense, uno dei ‘fedelissimi’ di Spalletti: ci sarà l’agognata fumata bianca? Staremo a vedere, pure perché il texano punta a un aumento dell’attuale ingaggio che è di circa 2,5 milioni di euro netti. Occhio alla MLS, ma anche all’Inter…

Kessie con la maglia della Juve: foto AI
Juve, nuovi contatti per Kessie (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it
I nerazzurri potrebbero muoversi pure per Franck Kessie, in scadenza con l’Al-Ahli. La Juve è molto forte ex Milan, c’è già stato un incontro col suo agente e ne sono attesi degli altri. Comolli potrebbe accelerare proprio per cercare di mettersi davanti all’Inter, e non solo, nella corsa al cartellino del centrocampista ivoriano.

