Infortunio Calhanoglu, c’è la decisione definitiva in vista di Inter-Juve

Colpo di scena in vista del derby d’Italia tra Inter e Juventus, in programma il prossimo 14 febbraio: ecco le ultimissime. 

È attualmente fermo ai box a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra e domani salterà anche la trasferta sul campo del Sassuolo, ma adesso arrivano novità importantissime su Hakan Calhanoglu. Soprattutto in vista della super sfida tra Inter e Juventus, valida per la venticinquesima giornata di Serie A e in programma sabato 14 febbraio a San Siro alle ore 20:45.

Secondo quanto riferito in questi minuti dalla redazione di ‘Sky Sport’, il centrocampista turco avrebbe rassicurato poco fa i tifosi presenti ad Appiano Gentile in merito a un suo recupero proprio per la gara contro i bianconeri di Spalletti con un sintetico : “Sì sì, ce la faccio“.

Una super notizia per Chivu, vista l’importanza di un calciatore come il 31enne di Mannheim nell’economia della squadra. Il popolo di fede nerazzurra, dunque, può tirare un grandissimo sospiro di sollievo: nel derby d’Italia contro la Juve ci sarà anche Hakan Calhanoglu. E questo cambia tutto.

