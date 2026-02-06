Pellegrini in una big di Serie A a zero, Roma tradita: le ultime | CM

Atalanta
Svolta improvvisa in casa Roma per quel che concerne il calciomercato: il protagonista è ancora una volta Lorenzo Pellegrini. 

In casa Roma continua a tenere banco il futuro di Lorenzo Pellegrini, reduce da una prima metà di stagione in chiaroscuro e legato ai giallorossi da un contratto fino al 30 giugno 2026. Il calciatore è disposto a ridursi l’ingaggio pur di rimanere nella capitale, ma i discorsi legati al rinnovo sono fermi e non sono da escludere colpi di scena.

Pellegrini esulta dopo un gol con la Roma
Pellegrini e Wesley (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Uno, ad esempio, riguarda l’Inter. Beppe Marotta apprezza tantissimo il centrocampista classe ’96 e già a gennaio dello scorso anno aveva provato a portarlo a Milano, quando in panchina sedeva Simone Inzaghi. Adesso il presidente nerazzurro – secondo alcune informazioni in possesso della redazione di ‘Calciomercato.it’ – avrebbe individuato proprio in Pellegrini il sostituto ideale di Mkhitaryan e sarebbe pronto a rifarsi sotto per mettere a segno quello che sarebbe un grande affare a parametro zero.

La priorità di Pellegrini rimane un trasferimento in Premier League per cambiare aria come scelta di vita, ma l’inserimento dell’Inter rischia di stravolgere tutto. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.

 

