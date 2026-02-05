L’attaccante francese ha portato in vantaggio l’Inter contro il Torino, per poi lasciare il campo a inizio ripresa

Bonny ha sbloccato la gara di Coppa Italia col Torino, vinta 2-1 dall’Inter che ora in semifinale dovrà vedersela con la vincente di Napoli-Como. L’attaccante francese ha segnato di testa su cross perfetto dalla destra di Kamate, uno dei due giovani – l’altro è Cocchi – che ieri Chivu ha mandato in campo dal primo minuto.

Bonny ha lasciato il campo a inizio ripresa, per far posto a Pio Esposito. È uscito dal campo piuttosto acciaccato dopo uno sfortunato scontro di gioco, con le prime immagini che hanno generato un po’ di preoccupazione tra i tifosi. Anche perché Bonny è reduce da una lieve distorsione al ginocchio che gli ha impedito di esserci contro l’Atalanta nell’ultima partita del 2025, e con il Bologna nella prima del nuovo anno.

Per fortuna di Chivu, comunque, il classe 2003 non ha accusato un nuovo problema fisico nella sfida coi granata. Per l’ex Parma si è trattato soltanto di una ferita al ginocchio, con Chivu che lo avrà regolarmente a disposizione per la prossima partita contro il Sassuolo.

Quella di domenica a Reggio Emilia anticipa il big match con la Juve fissato a San Valentino, ma anche la doppia sfida col Bodo/Glimt valevole per i playoff Champions. Tre gare che Lautaro e compagni non potranno sbagliare.

Inter, Bonny acquisto azzeccato: col Sassuolo ripartirà dalla panchina

La prima stagione di Bonny in maglia nerazzurra sta procedendo per il verso giusto, anzi si può dire che stia andando oltre le aspettative. Con quello al Torino è già a quota 7 gol, senza contare i 6 assist. L’Inter, insomma, non ha toppato l’acquisto.

Col Sassuolo, il 22enne di Aubervilliers si riaccomoderà in panchina. In attacco, infatti, dovrebbe rivedersi la coppia Lautaro-Thuram, con Pio Esposito ormai ‘avversario’ fisso del francese per una maglia da titolare.