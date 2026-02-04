PAGELLE E TABELLINO INTER-TORINO 2-1: Kamate il rinforzo per Chivu, de Vrij in ritardo. Kulenovic dà la scossa

Voti, top e flop del match valevole per i quarti di Coppa Italia
L’Inter batte un buon Torino per 2-1 e vola in semifinale di Coppa Italia, dove sfiderà la vincente di Napoli-Como.
Chivu passa il turno con un massiccio turnover e i giovani Kamate e Cocchi, la squadra di Baroni si accende nella ripresa grazie alla rete di Kulenovic non riuscendo però a portare la gara quantomeno ai calci di rigore.
Le Pagelle di Inter-Torino
INTER
J. Martinez 5,5
FLOP De Vrij 5,5 – Da braccetto di destra non fa danni, ma al quarto d’ora della ripresa entra male e in ritardo nell’azione del gol di Kulenovic che riapre il match.
Acerbi 6
Carlos Augusto 6
TOP Kamate 6,5 – All’Inter serviva un esterno… Eccolo! Il francoivoriano non accusa la pressiomne dell’esordio e di destro (pur essendo un mancino) scodella un assist al bacio per Bonny. Dall’80’ Luis Henrique 5,5
Frattesi 5,5
Mkhitaryan 6,5 – Dal 56′ Sucic 6
Diouf 7
Cocchi 6 – Dal 75′ Bisseck s.v.
Thuram 6,5 – Dal 56′ Lautaro 6,5
Bonny 7 – Dal 56′ Pio Esposito 6
All.Chivu 6,5
TORINO
Paleari 6
Marianucci 5,5 – Dal 60′ Maripan
Coco 5,5
FLOP Tameze 5 – Non sai mai cosa aspettarti da lui. Si perde Bonny sull’uno a zero.
Pedersen 6,5 – Dal 60′ Lazaro 6
Anjorin 6 – Dal 60′ Ilkhan 5,5
Prati 6,5
Vlasic 6
Obrador 6,5 – Dall’86’ Nkounkou
TOP Kulenovic 7 – Riapre la gara con un gol da bomber di razza.
Njie 6,5 – Dal 73′ Zapata s.v.
All.Baroni 6
Arbitro Marchetti 6
TABELLINO INTER-TORINO 2-1
Marcatori: 35′ Bonny, 48′ Diouf, 57′ Kulenovic
INTER (3-5-2): J. Martinez; de Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (80′ Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (56′ Sucic), Diouf, Cocchi (75′ Bisseck); Thuram (56′ Lautaro), Bonny (56′ Pio Esposito). All.: Chivu
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci (60′ Maripan), Coco, Tameze; Pedersen (60′ Lazaro), Anjorin (60′ Ilkhan), Prati, Vlasic, Obrador (86′ Nkounkou); Kulenovic, Njie (73′ Zapata). All.: Baroni
ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido
AMMONITI: Sucic, Kamate, Pio Esposito, Maripan