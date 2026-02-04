Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO INTER-TORINO 2-1: Kamate il rinforzo per Chivu, de Vrij in ritardo. Kulenovic dà la scossa

Foto dell'autore

Voti, top e flop del match valevole per i quarti di Coppa Italia

L’Inter batte un buon Torino per 2-1 e vola in semifinale di Coppa Italia, dove sfiderà la vincente di Napoli-Como.

Chivu passa il turno con un massiccio turnover e i giovani Kamate e Cocchi, la squadra di Baroni si accende nella ripresa grazie alla rete di Kulenovic non riuscendo però a portare la gara quantomeno ai calci di rigore.

Immagine di Inter-Torino
PAGELLE E TABELLINO INTER-TORINO 2-1: Kamate il rinforzo per Chivu, de Vrij in ritardo. Kulenovic dà la scossa (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Le Pagelle di Inter-Torino

INTER

J. Martinez 5,5

FLOP De Vrij 5,5 – Da braccetto di destra non fa danni, ma al quarto d’ora della ripresa entra male e in ritardo nell’azione del gol di Kulenovic che riapre il match.

Acerbi 6

Carlos Augusto 6

TOP Kamate 6,5 – All’Inter serviva un esterno… Eccolo! Il francoivoriano non accusa la pressiomne dell’esordio e di destro (pur essendo un mancino) scodella un assist al bacio per Bonny. Dall’80’ Luis Henrique 5,5

Frattesi 5,5

Mkhitaryan 6,5 – Dal 56′ Sucic 6

Diouf 7

Cocchi 6 – Dal 75′ Bisseck s.v.

Thuram 6,5 – Dal 56′ Lautaro 6,5

Bonny 7 – Dal 56′ Pio Esposito 6

All.Chivu 6,5

TORINO

Paleari 6

Marianucci 5,5 – Dal 60′ Maripan

Coco 5,5

FLOP Tameze 5 – Non sai mai cosa aspettarti da lui. Si perde Bonny sull’uno a zero.

Pedersen 6,5 – Dal 60′ Lazaro 6

Anjorin 6 – Dal 60′ Ilkhan 5,5

Prati 6,5

Vlasic 6

Obrador 6,5 – Dall’86’ Nkounkou

TOP Kulenovic 7 – Riapre la gara con un gol da bomber di razza.

Njie 6,5 – Dal 73′ Zapata s.v.

All.Baroni 6

Arbitro Marchetti 6

TABELLINO INTER-TORINO 2-1
Marcatori: 35′ Bonny, 48′ Diouf, 57′ Kulenovic

INTER (3-5-2): J. Martinez; de Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (80′ Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (56′ Sucic), Diouf, Cocchi (75′ Bisseck); Thuram (56′ Lautaro), Bonny (56′ Pio Esposito). All.: Chivu

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci (60′ Maripan), Coco, Tameze; Pedersen (60′ Lazaro), Anjorin (60′ Ilkhan), Prati, Vlasic, Obrador (86′ Nkounkou); Kulenovic, Njie (73′ Zapata). All.: Baroni

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido
AMMONITI: Sucic, Kamate, Pio Esposito, Maripan

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie