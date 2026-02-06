Atalanta
Intrigo Inter-Bayern Monaco, trasferimento da 40 milioni: pazzesco

Foto dell'autore

Dalla Germania arriva una pazzesca indiscrezione di mercato: sotto i riflettori finiscono questa volta Inter e Bayern Monaco. 

Nell’ultimo periodo ha scalato diverse posizioni nelle gerarchie di Chivu e oggi Yann Bisseck è di sicuro uno degli elementi più interessanti della rosa dell’Inter. A tal punto che il centrale tedesco classe 2000 sembra sia finito nel mirino di una delle compagini più forti d’Europa e meglio attrezzate dal punto di vista della disponibilità economica, ovvero il Bayern Monaco.

Bisseck in Borussia Dortmund-Inter
Bisseck (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Lo riferisce in queste ore ‘Sport1’, secondo cui la dirigenza bavarese sarebbe alla ricerca di un innesto giovane e di qualità nel reparto arretrato dopo il recente rinnovo di contratto da parte di Dayot Upamecano e avrebbe individuato proprio in Bisseck il rinforzo ideale per la propria difesa.

L’ex Aarhus ha al momento una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro e a breve potrebbero esserci i primi contatti tra le parti per sondare la disponibilità dell’Inter a cedere il calciatore la prossima estate. L’Inter, a questo punto, potrebbe prendere in considerazione l’addio di Bisseck di fronte a una proposta importante, che garantirebbe una plusvalenza al club caro al presidente Marotta.

