Intrigo Inter-Bayern Monaco, trasferimento da 40 milioni: pazzesco

Dalla Germania arriva una pazzesca indiscrezione di mercato: sotto i riflettori finiscono questa volta Inter e Bayern Monaco.
Nell’ultimo periodo ha scalato diverse posizioni nelle gerarchie di Chivu e oggi Yann Bisseck è di sicuro uno degli elementi più interessanti della rosa dell’Inter. A tal punto che il centrale tedesco classe 2000 sembra sia finito nel mirino di una delle compagini più forti d’Europa e meglio attrezzate dal punto di vista della disponibilità economica, ovvero il Bayern Monaco.
Lo riferisce in queste ore ‘Sport1’, secondo cui la dirigenza bavarese sarebbe alla ricerca di un innesto giovane e di qualità nel reparto arretrato dopo il recente rinnovo di contratto da parte di Dayot Upamecano e avrebbe individuato proprio in Bisseck il rinforzo ideale per la propria difesa.
L’ex Aarhus ha al momento una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro e a breve potrebbero esserci i primi contatti tra le parti per sondare la disponibilità dell’Inter a cedere il calciatore la prossima estate. L’Inter, a questo punto, potrebbe prendere in considerazione l’addio di Bisseck di fronte a una proposta importante, che garantirebbe una plusvalenza al club caro al presidente Marotta.