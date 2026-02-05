Operazione in prestito con diritto di riscatto

Il calciomercato di gennaio è finito, ma non dappertutto. In Turchia, per esempio, il sipario calerà nella giornata di domani. C’è quindi ancora tempo, poco ma abbastanza per concludere qualche operazione in uscita. Per piazzare uno o più esuberi.

Un esubero, o più volgarmente uno ‘scarto’ del Bayern Monaco si è trasferito nella Super Lig turca. O meglio tornato, visto che Sacha Boey aveva già indossato la maglia del Galatasaray. È dai campioni di Turchia, nel 2024, che lo acquistarono i bavaresi tirando fuori la bellezza di 30 milioni di euro. Col senno di poi tanti, anzi troppi.

Il terzino destro francese non si è mai davvero ambientato in Germania. Al Bayern, possiamo dirlo, è stato un flop totale. Già dopo 5/6 mesi i teutonici hanno provato a rivenderlo, ma senza successo. Per un’intera estate, la scorsa, è stato con la valigia in mano pronto a partire.

Alla fine è rimasto, trovando come prevedibile scarsissimo spazio. A dicembre si è pure infortunato: 15 presenze, per appena 630′ nella squadra di Kompany che ha ammazzato la Bundesliga ed è una delle favorite per la vittoria della Champions.

Boey torna al Galatasaray

Boey è tornato sul mercato nella finestra invernale. Verso la fine della stagione è stato anche accostato all’Inter, non escludiamo che possa essere stato offerto dal Bayern stesso o dai suoi agenti ,considerato che i nerazzurri erano a caccia di un laterale destro.

Nelle scorse ore la svolta: Boey in Turchia, di nuovo al Galatasaray.

L’operazione tra Bayern e Galatasaray si è ufficialmente chiusa sulla base di un prestito con opzione d’acquisto.

Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek… pic.twitter.com/CQpJMtTOO6 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 5, 2026

Ecco la nota del Galatasaray che mette il timbro sul ritorno di Sacha Boey.