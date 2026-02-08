Tonali-Juve, cresce l’ottimismo: perché può diventare bianconero

Si chiama Sandro Tonali l’obiettivo numero uno della Juventus per il calciomercato estivo: ecco perché l’affare può andare in porto.

Ve lo raccontiamo ormai da mesi e adesso arrivano nuove conferme: è Sandro Tonali l’obiettivo numero uno della Juve in vista del calciomercato estivo e verrà fatto qualsiasi tentativo per portare il centrocampista classe 2000 a Torino. L’affare col Newcastle è davvero complesso soprattutto per le cifre in ballo, ma sono diversi i fattori che potrebbero essere decisivi per la fumata bianca tra bianconeri e Magpies. Analizziamoli nel dettaglio.

In primis, il Newcastle vive un momento delicatissimo in Premier League: i bianconeri hanno perso anche ieri in casa contro il Brentford (2-3), vengono da tre ko di fila e occupano al momento la dodicesima posizione in classifica con appena 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Lo spareggio Champions League contro il Qarabag sa davvero di ultima spiaggia.

Inoltre Tonali, che a gennaio è finito nel mirino dell’Arsenal, ha scelto da tempo di tornare in Italia in caso di addio al Newcastle. Priorità, dunque, ai club di Serie A, tra cui la Juventus che continua a lavorare sotto traccia per regalare il 25enne di Lodi a Spalletti. Adesso cresce l’ottimismo in casa bianconera e il traguardo appare sempre più vicino.