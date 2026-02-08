Juventus, pericoli Inter e Paratici: che intreccio per McKennie | CM

Il jolly americano è in scadenza con la Juve: dal rinnovo con il club bianconero, alla corte delle altre big di Serie A
Luciano Spalletti non rinuncia mai a Weston McKennie, neanche con il pericolo giallo all’orizzonte in vista del Derby d’Italia di sabato prossimo contro l’Inter.
Nonostante la diffida, il texano sarà regolarmente in campo questa sera nel posticipo dell’Allianz Stadium con la Lazio. Il jolly classe 98’ è diventato ormai un elemento imprescindibile per Spalletti e dal momento dello sbarco del mister di Certaldo sotto la Mole è sceso sempre in campo tra campionato e coppe.
Sono 21 le presenze consecutive dal primo minuto per McKennie, che nella stagione in corso ha collezionato 6 reti e 4 assist. Pedina preziosissima praticamente in ogni zona del campo, con Spalletti che lo ha provato anche da centravanti.
Calciomercato Juve, intrigo McKennie: dal rinnovo alla corte delle rivali
Proprio l’ex Ct della Nazionale è uno dei maggiori sponsor del nazionale statunitense e spinge per la sua conferma alla Juve. McKennie è in scadenza il prossimo 30 giugno e le trattative con la dirigenza bianconera non sono ancora entrate nel vivo.
Le prossime settimane (presumibilmente entro l’inizio della Primavera) saranno decisive per il futuro a Torino del duttile centrocampista. Le parti puntano a trovare un accordo, anche se per il momento permane la distanza sul nuovo ingaggio come appreso da Calciomercato.it. Il giocatore attualmente guadagna 2,5 milioni di euro e chiede un corposo aumento non inferiore ai 4 milioni netti a stagione. La partita è apertissima, con le altre big di Serie A che restano spettatrici interessate.
Già la scorsa estate Roma e Milan avevano effettuato dei sondaggi, mentre negli ultimi tempi pure l’Inter ha chiesto informazioni sull’ex Schalke 04. Alla lunga lista di pretendenti si aggiunge anche la Fiorentina del nuovo Ds Paratici, suo ‘scopritore’ e che nell’estate 2020 lo ha portato a Torino. Per il sodalizio viola sarà fondamentale ovviamente la permanenza nella massima serie, anche se ci sarebbe lo scoglio ingaggio fuori dai parametri della proprietà.
La Juve però, dopo aver blindato Yildiz, non vuole farsi sfuggire uno dei pretoriani di Spalletti e alla Continassa rimangono fiduciosi sulla fumata bianca per McKennie. Nell’agenda rinnovi di Comolli e soci, inoltre, sono cerchiati in rosso i file di Thuram e Kalulu.