Non solo Yildiz e Spalletti: cinque rinnovi alla Juve, ma c’è anche un addio | CM

Al termine della sessione di mercato invernale, la Juventus si concentrerà sui prolungamenti di contratto di alcuni uomini chiave dello scacchiere bianconero

La Juventus impegnata su più campi nelle ultime settimane. Da una parte c’è ovviamente il terreno di gioco, con la cura Spalletti che ha risollevato la squadra bianconera, dall’altra il mercato con il tecnico che attende rinforzi in questo rush finale della finestra di gennaio.

Inoltre la dirigenza della Continassa sta lavorando su alcuni rinnovi ‘scottanti’, specialmente in merito al futuro dello stesso tecnico di Certaldo e di Kenan Yildiz. La permanenza del numero dieci è basilare per la Juve, con il turco stella polare della ‘Vecchia Signora’ nel presente e nel cercare di costruire un nuovo ciclo vincente.

Per Yildiz il club bianconero ha pronto un nuovo contratto fino al 2031, con un corposo adeguamento del contratto a 6 milioni netti a stagione tra parte fissa e bonus. La Juventus ha accelerato negli ultimi tempi e la firma arriverà presto come raccolto da Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, il punto sui rinnovi e l’addio di Vlahovic

La Juve si sta concentrando inoltre sul rinnovo di Spalletti, che sta convincendo anche John Elkann insieme alla dirigenza tra risultati e prestazioni della squadra. Il contratto del mister di Certaldo scadrà a giugno e presto si entrerà nel vivo delle negoziazioni per un accordo almeno fino al 2028.

In Primavera o poco prima, sarà invece il momento della verità per West McKennie, con le parti che si sono riavvicinate nelle ultime settimane. A spingere per la permanenza dell’americano è anche Spalletti, con il 27enne jolly di centrocampo che è diventato un elemento imprescindibile nello scacchiere dell’allenatore bianconero.

Più avanti invece, presumibilmente in estate, la Juventus si concentrerà sui rinnovi di Thuram e Kalulu, premiando le prestazioni in campo dei due francesi e anche per allontanare le sirene di mercato provenienti dall’estero. Chi invece non continuerà l’avventura sotto la Mole – a meno di clamorosi colpi di scena – è Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Juve a parametro zero in estate. Sul bomber serbo, oltre al Milan, c’è il pressing in particolare del Barcellona.