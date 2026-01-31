Juventus, Spalletti ‘aspetta’ il colpo di mercato e spera in Kolo Muani: “Siamo tutti d’accordo”

La Juve è attesa dal gara in casa del Parma nel posticipo di domani sera: le parole della vigilia di Luciano Spalletti e le ultime di formazione

Continua il tour de force della Juventus, attesa in campionato dalla trasferta sul campo del Parma nel posticipo della 23° giornata del campionato di Serie A.

La truppa bianconera arriva dallo scialbo pareggio con il Monaco in Champions League, che ha comunque certificato l’accesso ai playoff di febbraio nella doppia sfida contro il Galatasaray. Luciano Spalletti presenta la sfida del ‘Tardini’ alla vigilia della sfida in terra emiliana: “Sarà un periodo da vivere tutto d’un fiato, ci saranno tante partite ravvicinate e dovremo trovare di volta in volta delle soluzioni – esordisce l’allenatore toscano – Il focus adesso è sul Parma, poi si penserà alle altre. La migliore strategia in questi casi è il riposo, quello che io chiamo anche allenamento invisibile. È un modo per trovare il giusto equilibrio tra una gara e l’altra”.

Sulla crescita di Jonathan David e le seconde linee: “Chi gioca meno stimola i titolari, ci sarà spazio per tutti e credo che faranno bene per quello che dimostrano durante la settimana. Abbiamo ancora dei margini importanti e sono sicuro che verranno fuori“.

Juve, Spalletti: “Il club sta lavorando ininterrottamente sul mercato”

Non poteva mancare l’argomento mercato, con la Juve ancora a secco di acquisti in questa finestra di gennaio: “È in mano alla società, io faccio un altro lavoro. Se ci sarà la possibilità, c’è la volontà comune di migliorarci – spiega Spalletti – Se arriverà qualcuno o meno, questo non inciderà sulla forza della squadra. Il club sta lavorando ininterrottamente per cercare di migliorare la rosa: si vedrà nelle prossime ore e si aspetta. Kolo Muani? Come ho detto prima, con la dirigenza siamo d’accordo su tutto quello che andremo a fare sul mercato“.

Su Yildiz e le punizioni: “Può diventare uno specialista, ha il piede per fare certe cose. Se lui è un alieno, sa fare anche quello: altrimenti che alieno sarebbe… Cambiaso? Purtroppo ha Yildiz davanti. Voglio dire che si deve adeguare alla posizione e ai movimenti di Kenan. Insieme però si trovano molto bene, sono due che sanno giocare a calcio”.

A Montecarlo, alcuni giocatori hanno deluso: “Non ho da criticare nessuno. Vedo delle potenzialità ancora nascoste come ad esempio in Adzic, che mi sta molto a cuore. Mi fido ciecamente della mia squadra: ho dei professionisti super top“.

Infine sul sorteggio dei playoff di Champions: “Il Galatasaray è un avversario difficilissimo, hanno dei singoli di qualità e che conosco bene come Osimhen e Icardi. Però abbiamo tutte le potenzialità per passare il turno e qualificarci alla prossima fase“, conclude Spalletti.

Parma-Juventus, due nodi da sciogliere: la probabile formazione di Spalletti

Luciano Spalletti, dopo l’ampio turnover di mercoledì in coppa, si affiderà ai titolarissimi per la sfida sul campo del Parma.

Ci sono però un paio di dubbi per l’ex Ct della Nazionale. In difesa si valuteranno le condizioni di Bremer, spremuto nell’ultimo ciclo di partite dopo il rientro dall’operazione al ginocchio. In preallarme c’è Gatti per far coppia con Kelly. In mediana torna capitan Locatelli, mentre sulla trequarti sarà ancora ballottaggio tra Conceicao (favorito) e Miretti.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David