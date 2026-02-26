Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nuova bufera Juve, annuncio in diretta: “Licenziamento in tronco”

Foto dell'autore

Un’operazione da 45 milioni che grida vendetta

Nel mirino della critica e dei tifosi della Juve c’è anche il mercato all’indomani della quasi impresa col Galatasaray in Champions League.

Comolli prima di una partita della Juve
Nuova bufera Juve, annuncio in diretta: “Licenziamento in tronco” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Fin qui l’ultima campagna acquisti estiva dei bianconeri è stata a dir poco deludente. Il peggior acquisto è senza dubbio Lois Openda: “La valutazione del belga è da licenziamento in tronco di chi l’ha preso“, ha detto senza mezzi termini Tony Damascelli nella diretta di ‘Radio Radio’.

Ma chi l’ha comprato Openda? Damien Comolli, l’attuale Ad del club di Exor le cui mosse in sede di mercato si sono rivelate tutte disastrose.

Disastro Comolli sul mercato, Openda il capolavoro al contrario

Openda costerà alla Juve circa 45/46 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto che diventa obbligo qualora Yildiz e compagni dovessero terminare la stagione tra le prime dieci posizioni. Cosa che accadrà, costringendo i bianconeri a un investimento assurdo per un giocatore che finora non ha dato nulla. Per un giocatore assolutamente non da Juventus.

Openda esulta dopo il primo gol con la Juve
Openda un flop da 45 milioni (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’ex Lipsia ha segnato appena 2 gol e fornito prestazioni quasi sempre sotto la insufficienza. Neanche ieri col Galatasaray è riuscito a lasciare il segno, anche se a sua discolpa c’è il fatto di essere entrato al 109′ (in sostituzione dell’acciaccato Kalulu) e cioè dopo il gol di Osimhen, quello dell’1-3 che ha tagliato le gambe già stanchissime dei suoi compagni.

/7
1114

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

5 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie