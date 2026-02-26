Atalanta
Contro la Cremonese Allegri cambia ancora: sorpresa a centrocampo

Dopo il ko interno contro il Parma in casa Milan si pensa a qualche cambio di formazione per la partita contro la Cremonese, fondamentale per il cammino di entrambe le squadre in questo finale di stagione.

Allegri cambia formazione contro la Cremonese

I rossoneri, persa l’opportunità di lottare fino alla fine per lo scudetto, sono chiamati a fare punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. I padroni di casa, invece, devono tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica, essendo stati raggiunti da Fiorentina e Lecce.

Massimiliano Allegri, complice l’infortunio di Loftus-Cheek, cambierà la formazione iniziale rispetto a quella schierata contro il Parma domenica scorsa. In difesa appare difficile il recupero di Gabbia con De Winter che dovrebbe partire ancora una volta titolare al centro con Pavlovic e Tomori ai suoi fianchi. Il nome nuovo per il centrocampo potrebbe essere quello di Ardon Jashari.

Lo svizzero potrebbe partire dal primo minuto considerato il fatto che, quando è sceso in campo, ha sempre convinto. Resta da capire se Allegri intenderà dare un turno di riposo a Luka Modric o vedere insieme i due con l’ex Bruges che potrebbe prendere il posto al centro insieme a Modric e Rabiot. In attacco, non è da escludere che Pulisic possa tornare in panchina con Nkunku pronto a scendere in campo dal primo minuto.

