Pagelle Bologna-Brann 1-0, i voti della sfida: decide Joao Mario

Il Bologna batte il Brann anche in casa e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Europa League.

Decisivo il gol di Joao Mario nella ripresa che consente ai rossoblu di mettere in ghiaccio la qualificazione dopo che gli ospiti erano rimasti, nel primo tempo in dieci uomini.

Arriva la quarta squadra italiana a conquistare l’accesso agli ottavi di finale della propria competizione europea ed è il Bologna. Dopo il sofferto passaggio del turno della Fiorentina in Conference League, il Bologna si è andato ad aggiungere ai viola, alla Roma e all’Atalanta che sono già certe di disputare il prossimo turno in Europa.

Il migliore in campo è proprio l’ex Juventus che, oltre al gol, ha sfornato un’ottima prestazione sulla fascia sinistra in una Bologna che sulla fascia mancina era in netta emergenza per via dei ko di Miranda e Lykogiannis. Molto bene anche Moro, sempre più faro del centrocampo rossoblu. Andiamo a vedere i voti della sfida dei rossoblu.

Voti Bologna-Brann, pesa l’espulsione di Sorensen

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6,5; Zortea 6,5, Vitik 6 (61′ Casale 6), Lucumi 6,5, Joao Mario 7,5; Ferguson 6, Freuler 6 (73′ Odgaard 6), Moro 6,5 (79′ Dominguez sv); Bernardeschi 5,5 (61′ Orsolini 5,5), Castro 5,5 (79′ Sohm 6), Rowe 6,5. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Heggem, Dallinga, Cambiaghi, Baroncioni. Allenatore: Vincenzo Italiano.

BRANN (4-3-3): Dyngeland 6,5; De Roeve 5,5, Pallesen 6, Bookye 6, Soltvedt 5,5 (85′ Dragsnes sv); Ingason 5 (60′ Pedersen 5,5), Sorensen 4, Myhre 5; Mathisen 6 (73′ Holten sv), Holm 6 (86′ Finne sv), Thorsteinsson 6 (73′ Haaland 6). A disposizione: Vidtun Nilsen, Klausen, Wassberg, Sande, Laegreid, Eikrem, Remmem. Allenatore: Freyr Alexandersson.

Marcatori: Joao Mario

Ammoniti: Vitik, Bernardeschi, Orsolini, Holten

Espulsi: Sorensen