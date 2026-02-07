Ultima partita con l’Inter: rescissione UFFICIALE e addio Serie A

“È la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa. Sarai per sempre uno di noi”
Ultima partita giocata con l’Inter. Parliamo del 21 ottobre 2023, ben 29 mesi fa. È stato, o meglio dire è un calvario: più di due anni fuori, più di due anni senza giocare una partita ufficiale.
Si è ufficialmente conclusa l’avventura di Petar Schuurs al Torino. A comunicarlo è stato lo stesso club granata con un lungo comunicato ufficiale con cui dice si separa dal difensore olandese, misteriosamente ancora non ripresosi del tutto dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita nel match del 21 ottobre 2023 contro l’allora di Inter di Simone Inzaghi.
“Oggi purtroppo si chiude il rapporto lavorativo tra il Toro e Schuurs – recita il comunicato del Toro – Le statistiche raccontano di un’esperienza di 43 presenze e due gol con la maglia granata, ma la storia di Perr a Torino è molto di più: è la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa”.
Torino e Schuurs si salutano, Cairo: “Resterai per sempre uno di noi”
Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino “augurano a Perr ogni bene per il suo futuro e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio. Anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi. Grazie di tutto, Perr, speriamo di rincontrarci presto. In bocca al lupo, e Sempre Forza Toro!”.
“L’infortunio del 2023 ha cambiato tutto. Sempre forza Toro”
Schuurs si è congedato dal Torino e dai suoi tifosi con un video pubblicato sui canali social ufficiali del club granata: “L’infortunio di ottobre 2023 ha cambiato tutto, è stato ed è un periodo difficile, ma non ho mai mollato… Insieme al club abbiamo ora deciso di separare temporaneamente le nostre strade, così da poter completare la mia riabilitazione in Olanda. Questo non è un addio: è un arrivederci. Torino resta casa mia e io continuerò a lottare per tornare. Grazie di tutto. Sempre uno di voi e sempre forza Toro”.