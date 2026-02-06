Niente Sassuolo per Barella e Calhanoglu: l’obiettivo è la Juventus

I due big nerazzurri non saranno disponibili per il prossimo match di campionato: le ultime sul rientro in campo

L’Inter prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica pomeriggio sul campo del Sassuolo, con l’obiettivo di continuare la cavalcata in testa alla classifica.

I nerazzurri sono ancora in corsa in tutte le competizioni, dopo il successo a Monza sul Torino nei quarti di Coppa Italia. Adesso ad attendere l’Inter ci saranno Berardi e compagni, con i vicecampioni d’Europa a +5 sui cugini del Milan. Ad Appiano Gentile intanto la squadra di Chivu ha ricevuto nelle scorse ore la visita speciale di Adriano, con l’’Imperatore’ che si è intrattenuto con il tecnico e i giocatori nerazzurri.

Inter, Barella e Calhanoglu tornano contro la Juve

Per la sfida del ‘Mapei Stadium’ mancheranno ancora Barella e Calhanoglu, che insieme a Dumfries proseguono nel lavoro personalizzato. I due centrocampisti sono vicini al rientro e torneranno in gruppo la prossima settimana.

🧐 #Inter – #Barella e #Calhanoglu proseguono il lavoro personalizzato: niente #Sassuolo, torneranno ad allenarsi in gruppo la prossima settimana in vista del big match con la #Juventus. Tempi più lunghi per #Dumfries, che punta a rientrare entro fine mese 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/dFUWiVu0FE — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 6, 2026

Sia l’italiano che il turco saranno quindi nuovamente a disposizione di Chivu per il Derby d’Italia del 14 febbraio al ‘Meazza’ contro la Juventus. Il lungodegente Dumfries, invece, punta a ritornare nella lista dei convocati entro fine mese. Chivu contro il Sassuolo ritroverà i titolari dopo l’ampio turnover con il Torino in coppa, con un paio di ballottaggi per il tecnico rumeno: Mkhitaryan (favorito) o Frattesi a centrocampo, mentre in attacco Esposito insidia Thuram per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez.

/7 44 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 2 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 3 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 4 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 5 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 6 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club 7 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 42% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram