Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Niente Sassuolo per Barella e Calhanoglu: l’obiettivo è la Juventus

Foto dell'autore

I due big nerazzurri non saranno disponibili per il prossimo match di campionato: le ultime sul rientro in campo

L’Inter prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica pomeriggio sul campo del Sassuolo, con l’obiettivo di continuare la cavalcata in testa alla classifica.

Barella torna contro la Juventus
Nicolò Barella torna contro la Juve (Ansa) – Calciomercato.it

I nerazzurri sono ancora in corsa in tutte le competizioni, dopo il successo a Monza sul Torino nei quarti di Coppa Italia. Adesso ad attendere l’Inter ci saranno Berardi e compagni, con i vicecampioni d’Europa a +5 sui cugini del Milan. Ad Appiano Gentile intanto la squadra di Chivu ha ricevuto nelle scorse ore la visita speciale di Adriano, con l’’Imperatore’ che si è intrattenuto con il tecnico e i giocatori nerazzurri.

Inter, Barella e Calhanoglu tornano contro la Juve

Per la sfida del ‘Mapei Stadium’ mancheranno ancora Barella e Calhanoglu, che insieme a Dumfries proseguono nel lavoro personalizzato. I due centrocampisti sono vicini al rientro e torneranno in gruppo la prossima settimana. 

Sia l’italiano che il turco saranno quindi nuovamente a disposizione di Chivu per il Derby d’Italia del 14 febbraio al ‘Meazza’ contro la Juventus. Il lungodegente Dumfries, invece, punta a ritornare nella lista dei convocati entro fine mese. Chivu contro il Sassuolo ritroverà i titolari dopo l’ampio turnover con il Torino in coppa, con un paio di ballottaggi per il tecnico rumeno: Mkhitaryan (favorito) o Frattesi a centrocampo, mentre in attacco Esposito insidia Thuram per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. 

/7
44

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

2 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 42%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie