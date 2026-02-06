Niente Sassuolo per Barella e Calhanoglu: l’obiettivo è la Juventus

I due big nerazzurri non saranno disponibili per il prossimo match di campionato: le ultime sul rientro in campo
L’Inter prosegue la preparazione in vista della trasferta di domenica pomeriggio sul campo del Sassuolo, con l’obiettivo di continuare la cavalcata in testa alla classifica.
I nerazzurri sono ancora in corsa in tutte le competizioni, dopo il successo a Monza sul Torino nei quarti di Coppa Italia. Adesso ad attendere l’Inter ci saranno Berardi e compagni, con i vicecampioni d’Europa a +5 sui cugini del Milan. Ad Appiano Gentile intanto la squadra di Chivu ha ricevuto nelle scorse ore la visita speciale di Adriano, con l’’Imperatore’ che si è intrattenuto con il tecnico e i giocatori nerazzurri.
Inter, Barella e Calhanoglu tornano contro la Juve
Per la sfida del ‘Mapei Stadium’ mancheranno ancora Barella e Calhanoglu, che insieme a Dumfries proseguono nel lavoro personalizzato. I due centrocampisti sono vicini al rientro e torneranno in gruppo la prossima settimana.
🧐 #Inter – #Barella e #Calhanoglu proseguono il lavoro personalizzato: niente #Sassuolo, torneranno ad allenarsi in gruppo la prossima settimana in vista del big match con la #Juventus. Tempi più lunghi per #Dumfries, che punta a rientrare entro fine mese 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/dFUWiVu0FE
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 6, 2026
Sia l’italiano che il turco saranno quindi nuovamente a disposizione di Chivu per il Derby d’Italia del 14 febbraio al ‘Meazza’ contro la Juventus. Il lungodegente Dumfries, invece, punta a ritornare nella lista dei convocati entro fine mese. Chivu contro il Sassuolo ritroverà i titolari dopo l’ampio turnover con il Torino in coppa, con un paio di ballottaggi per il tecnico rumeno: Mkhitaryan (favorito) o Frattesi a centrocampo, mentre in attacco Esposito insidia Thuram per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez.
La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram