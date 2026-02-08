Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli, Conte disperato: un’altra tegola in casa azzurra

Foto dell'autore

Altra tegola in casa Napoli per quello che riguarda la situazione infortunati con i campioni d’Italia in carica che devono fare i conti con un altro ko.

Conte durante Juve-Napoli
Conte (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nonostante la vittoria sul campo del Genoa per 2-3, arrivata negli ultimi minuti grazie al calcio di rigore di Hojlund, il Napoli dovrà fare i conti con l’infortunio di McTominay, uscito anzitempo dal campo di calcio.

Uscito dal campo all’intervallo, il centrocampista verrà valutato nelle prossime ore, ma Conte avrà un’altra gatta da pelare con l’ex CT della nazionale che si è lasciato andare ad una battuta durante la partita affermando: “Tra un po’ gioco io”.

/7
229

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

2 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Situazione non semplice per gli azzurri che devono già fare i conti con le assenze di De Bruyne, Anguissa e Guilmor, trovandosi in una condizione di grande emergenza per quello che riguarda il reparto mediano della squadra.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie