Altra tegola in casa Napoli per quello che riguarda la situazione infortunati con i campioni d’Italia in carica che devono fare i conti con un altro ko.
Nonostante la vittoria sul campo del Genoa per 2-3, arrivata negli ultimi minuti grazie al calcio di rigore di Hojlund, il Napoli dovrà fare i conti con l’infortunio di McTominay, uscito anzitempo dal campo di calcio.
Uscito dal campo all’intervallo, il centrocampista verrà valutato nelle prossime ore, ma Conte avrà un’altra gatta da pelare con l’ex CT della nazionale che si è lasciato andare ad una battuta durante la partita affermando: “Tra un po’ gioco io”.
Situazione non semplice per gli azzurri che devono già fare i conti con le assenze di De Bruyne, Anguissa e Guilmor, trovandosi in una condizione di grande emergenza per quello che riguarda il reparto mediano della squadra.