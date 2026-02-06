Dalla Juve all’Inter a zero, Spalletti su tutte le furie: i dettagli

Doccia fredda in casa Juve: c’è un clamoroso retroscena di mercato che riguarda l’Inter e che spaventa i tifosi bianconeri.

Sta letteralmente trascinando la Juve a suon di gol e di grandi prestazioni e Spalletti non perde occasione per evidenziarne il valore, ma Weston McKennie potrebbe davvero dire addio ai bianconeri al termine della stagione in corso. Il contratto dello statunitense scade il prossimo 30 giugno e l’obiettivo della dirigenza di corso Galileo Ferraris è il rinnovo, ma vediamo come stanno le cose e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Al momento non esiste alcun accorso sul rinnovo del contratto, anche se si parla di un adeguamento dell’ingaggio (dagli attuali 2,5 milioni a circa 4 milioni di euro a stagione). Intanto, però, sullo sfondo restano alcuni club interessati alle prestazioni di McKennie.

Tra questi – secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Matteo Moretto, sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano – ci sarebbe anche l’Inter che recentemente ha chiesto informazioni proprio sul conto del centrocampista classe ’98. Trova quindi conferme la notizia anticipata da Interlive.it lo scorso 25 gennaio.

/7 26 Calcio Quiz Night: solo per veri malati di pallone Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 2 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 3 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 4 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Questa te la segniamo come autogol. Grande! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 5 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. 6 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina Traversa piena: buona idea, ma non è quella corretta. Perfetto, questa era da vero intenditore. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 7 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 41% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Marotta stravede per l’ex Schalke 04 e sogna un altro colpaccio a parametro zero, anche se resiste l’ostacolo Juve: a Torino faranno di tutto per blindare il calciatore ed evitare che possa accordarsi proprio con i rivali nerazzurri.