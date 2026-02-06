Dalla Juve all’Inter a zero, Spalletti su tutte le furie: i dettagli

Doccia fredda in casa Juve: c’è un clamoroso retroscena di mercato che riguarda l’Inter e che spaventa i tifosi bianconeri.
Sta letteralmente trascinando la Juve a suon di gol e di grandi prestazioni e Spalletti non perde occasione per evidenziarne il valore, ma Weston McKennie potrebbe davvero dire addio ai bianconeri al termine della stagione in corso. Il contratto dello statunitense scade il prossimo 30 giugno e l’obiettivo della dirigenza di corso Galileo Ferraris è il rinnovo, ma vediamo come stanno le cose e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.
Al momento non esiste alcun accorso sul rinnovo del contratto, anche se si parla di un adeguamento dell’ingaggio (dagli attuali 2,5 milioni a circa 4 milioni di euro a stagione). Intanto, però, sullo sfondo restano alcuni club interessati alle prestazioni di McKennie.
Tra questi – secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Matteo Moretto, sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano – ci sarebbe anche l’Inter che recentemente ha chiesto informazioni proprio sul conto del centrocampista classe ’98. Trova quindi conferme la notizia anticipata da Interlive.it lo scorso 25 gennaio.
Marotta stravede per l’ex Schalke 04 e sogna un altro colpaccio a parametro zero, anche se resiste l’ostacolo Juve: a Torino faranno di tutto per blindare il calciatore ed evitare che possa accordarsi proprio con i rivali nerazzurri.