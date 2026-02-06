Infortunio Barella, cambia di nuovo tutto: quando torna in campo

Novità importantissime per l’Inter dopo la vittoria contro il Torino in Coppa Italia e la qualificazione alle semifinali.

Altra buona notizia per l’Inter, reduce dalla vittoria ai danni del Torino che ha permesso agli uomini di Chivu di qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri, infatti, potranno presto riabbracciare due dei giocatori più importanti della rosa, ovvero Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Una notizia straordinaria, se si considera il tour de force che attende l’Inter tra campionato e Champions League da qui a fine febbraio.

Ad annunciarlo è il tecnico Chivu subito dopo la vittoria contro il Torino: “Per quello che so, Barella e Calhanoglu rientreranno in gruppo dopo la trasferta contro il Sassuolo“. Questo significa che entrambi i calciatori dovrebbero tornare a disposizione in vista della super sfida contro la Juventus, in programma sabato 14 febbraio.

Tutti i tifosi nerazzurri, dunque, possono tirare un grande sospiro di sollievo rispetto alle previsioni iniziali: il centrocampo dell’Inter potrà disporre di due elementi imprescindibili come Calhanoglu e Barella sia per la sfida contro Yildiz e compagni sia per il doppio confronto di Champions League contro i norvegesi del Bodo Glimt.