L’Inter guarda già al calciomercato della prossima stagione con i nerazzurri che hanno bene in mente quelli che potrebbero essere i ruoli da ritoccare per la prossima stagione.

I nerazzurri potrebbero andare a portare a disposizione di Chivu dei nuovi colpi per la prossima stagione soprattutto per quello che riguarda il centrocampo con alcune pedine come Mkhitaryan e Frattesi che potrebbero salutare alla fine del campionato in corso.

Entro la fine di febbraio, dovrebbe esserci anche un incontro con gli agenti di Calhanoglu per capire se proseguire insieme ancora un anno o valutare la separazione alla fine del campionato in corso. Nel frattempo, però, i nerazzurri potrebbero portare a Milano un calciatore in grado di ricoprire il suo ruolo, considerato il fatto che, negli ultimi anni, è spesso mancato un vice del turco in mezzo al campo.

Idea Inter, possibile ritorno in nerazzurro

In casa Inter starebbe nascendo l’idea Brozovic per il centrocampo con il croato che potrebbe tornare a costo zero alla fine del campionato in corso. In scadenza di contratto con l’Al-Nassr, il croato è pronto a salutare la propria squadra e valutare una nuova esperienza.

Un ritorno all’Inter potrebbe permettere ai nerazzurri di avere un calciatore di esperienza e qualità in mezzo al campo e a Brozovic di tornare in una squadra dove è stato a lungo, amato da tutto l’ambiente. Un’idea che, per il momento, non ha ancora avuto riscontri concreti, ma che potrebbe rappresentare una possibilità vantaggiosa anche dal punto di vista economico con l’Inter che andrebbe a chiudere un colpo a costo zero.