Il tecnico romeno deve vincere anche oggi se vuole riallontanarsi dal Napoli di Conte e allungare ulteriormente dal Milan di Allegri
Manca poco ormai a Sassuolo-Inter, match della 24esima giornata di Serie A. Chivu punta all’ennesima vittoria in campionato per tenere distante il Napoli, ieri vittorioso al fotofinish contro il Genoa, e allungare al contempo sul Milan che recupererà la gara col Como soltanto il 18 febbraio. Per il tecnico interista, però, c’è una brutta notizia.
Brutta notizia che ha un nome e un cognome ben precisi: Domenico Berardi, tornato a disposizione di mister Grosso a fine gennaio dopo la lesione di medio grado al flessore della gamba destra subita a Como lo scorso 28 novembre.
Il classe ’94 ha rialzato il livello di qualità ed esperienza della squadra neroverde, guarda caso tornata alla vittoria dopo 3 ko consecutivi in concomitanza col rientro del proprio capitano: precisamente contro la Cremonese il 31 gennaio, con il numero 10 che ha disputato l’ultima mezz’ora. Nella successiva in casa del Pisa, Berardi è partito dal 1′ sbloccando il match vinto poi 3-1 dal Sassuolo.
Sassuolo, Berardi è rimasto il miglior marcatore
Berardi rimane il calciatore più forte e importante del Sassuolo. Nonostante l’infortunio, che lo ha tenuto fuori gioco per quasi due mesi, il 31enne è rimasto pure il miglior marcatore della formazione di Grosso: 5 gol e 4 assist in 1.105 minuti giocati, Coppa Italia compresa.
All’Inter, in 17 partite, ha segnato 8 gol. A meno di sorprese oggi partirà titolare nel tridente offensivo con Lauriente e l’ex Pinamonti.