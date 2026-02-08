Il tecnico romeno deve vincere anche oggi se vuole riallontanarsi dal Napoli di Conte e allungare ulteriormente dal Milan di Allegri

Manca poco ormai a Sassuolo-Inter, match della 24esima giornata di Serie A. Chivu punta all’ennesima vittoria in campionato per tenere distante il Napoli, ieri vittorioso al fotofinish contro il Genoa, e allungare al contempo sul Milan che recupererà la gara col Como soltanto il 18 febbraio. Per il tecnico interista, però, c’è una brutta notizia.

Brutta notizia che ha un nome e un cognome ben precisi: Domenico Berardi, tornato a disposizione di mister Grosso a fine gennaio dopo la lesione di medio grado al flessore della gamba destra subita a Como lo scorso 28 novembre.

Il classe ’94 ha rialzato il livello di qualità ed esperienza della squadra neroverde, guarda caso tornata alla vittoria dopo 3 ko consecutivi in concomitanza col rientro del proprio capitano: precisamente contro la Cremonese il 31 gennaio, con il numero 10 che ha disputato l’ultima mezz’ora. Nella successiva in casa del Pisa, Berardi è partito dal 1′ sbloccando il match vinto poi 3-1 dal Sassuolo.

Sassuolo, Berardi è rimasto il miglior marcatore

Berardi rimane il calciatore più forte e importante del Sassuolo. Nonostante l’infortunio, che lo ha tenuto fuori gioco per quasi due mesi, il 31enne è rimasto pure il miglior marcatore della formazione di Grosso: 5 gol e 4 assist in 1.105 minuti giocati, Coppa Italia compresa.

/7 229 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 2 / 7 Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta Gianni Rivera Fuorigioco! Prova con la bandiera rossonera. Esatto! Maldini ha battuto tutti in presenza rossonere. Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 3 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 4 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 5 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Esatto! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. 6 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 7 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 14% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

All’Inter, in 17 partite, ha segnato 8 gol. A meno di sorprese oggi partirà titolare nel tridente offensivo con Lauriente e l’ex Pinamonti.