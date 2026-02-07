Atalanta
Beffa Inter, un nome eccellente vola a Londra: tutti i dettagli

Altra pessima notizia poco fa per l’Inter in vista del futuro: dal Belgio arriva una clamorosa indiscrezione di calciomercato. 

Inter al lavoro per preparare la delicata trasferta di domani pomeriggio sul campo del Sassuolo, ma intanto una clamorosa indiscrezione di calciomercato scuote l’ambiente nerazzurro. La bomba arriva direttamente dal Belgio e rischia di stravolgere le strategie future di Beppe Marotta, ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza.

Secondo quanto riportato dalla testata ‘HLN’, Arsenal e Chelsea sarebbero infatti pronte a darsi battaglia per il cartellino di Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo classe 2005 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Club Bruges. L’ultima parola spetta all’Inter che per due sessioni estive di fila avrà l’opportunità di esercitare il diritto di recompra fissato a circa 25 milioni di euro, ma l’inserimento dei Gunners e dei Blues ora spaventa l’Inter.

Stankovic ha recentemente ribadito di voler giocare all’Inter e sogna di essere protagonista a San Siro, ma il suto futuro potrebbe essere targato Londra, con Arsenal e Chelsea pronte a sfidarsi a suon di milioni per il suo cartellino.

