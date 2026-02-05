Atalanta
Addio UFFICIALE all’Inter: “Un orgoglio indossare questa maglia”

L’avventura in nerazzurro è durata appena un anno e mezzo

È arrivato un po’ a sorpresa l’annuncio ufficiale del diretto interessato: la sua avventura all’Inter è finita. È finita dopo un anno e mezzo in cui ha collezionato 20 presenze.

Addio UFFICIALE all'Inter: "Un orgoglio indossare questa maglia" (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Tutte con la Primavera, di cui 4 in Youth League. Già, perché parliamo di un calciatore che in questi ultimi 18 mesi non ha mai esordito in prima squadra, seppur con essa si è allenato qualche volta in quel di Appiano Gentile.

Thiago Romano lascia l’Inter quattro mesi prima di compiere vent’anni. Su Instagram, l’esterno argentino ha detto ufficialmente addio al club nerazzurro, dove era giunto nel 2024 al termine dell’avventura in Grecia, al Panathinaikos.

Da fine anno era ormai fuori dalla squadra allenata da Benny Carbone, fresca di impresa a Colonia (50mila spettatori, un record) nel match che metteva in palio la qualificazione agli ottavi di Youth League.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Thiago Romano (@thiagoo.ig)

“Si conclude una tappa molto importante della mia vita. Mi porto solo cose belle e l’orgoglio per aver indossato questa maglia. Grazie di tutto”, recita il post di Thiago Romano che potrebbe far ritorno in Argentina.

