CALCIOMERCATO INTER AGUERO LAUTARO MARTINEZ / Lionel Messi potrebbe spingere Lautaro Martinez lontano dal Barcellona: il Toro è uno degli obiettivi prioritari dei blaugrana per la prossima stagione con l'Inter che sarebbe costretto a cedere l'argentino davanti al pagamento della clausola di 111 milioni di euro. Un'eventualità che potrebbe però essere allontanata dalla richiesta della 'Pulce': come riferisce 'diariogol.com', il numero 10 dei blaugrana dopo l'infortunio di Suarez vorrebbe che la società intervenisse in maniera importante sul mercato.

Il 'sogno' disarebbe il Kun, ma l'affare si preannuncia proibitivo: da un lato c'è la difficoltà di convincere ila liberarsi dell'attaccante, dall'altro le riflessioni della dirigenza catalana di continuare con la rosa a disposizione di Setien, senza ricorrere al mercato.

Dovesse prevalere la linea Messi, con l'arrivo di un centravanti di spessore già in inverno, la pista Lautaro Martinez per la prossima stagione diventerebbe più fredda, anche se l'Inter non potrebbe comunque tirare un sospiro di sollievo: dal Manchester United al Real Madrid, al numero 10 nerazzurro non mancano certo le pretendenti.

