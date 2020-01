CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / L'Inter ha fretta di chiudere il colpo Eriksen. Come ampiamente anticipato, la società nerazzurra vuole tesserare ora il trequartista danese in scadenza 2020, che da tempo ha detto sì ai nerazzurri per il contratto da 8 milioni di euro a stagione più i bonus.

Così, stamane il ds Ausilio è partito per Londra con il duplice obiettivo: chiudere l'acquisto del danese e quello di Giroud. Del resto,ha fretta: dopo l'arrivo di, conta di avere a disposizione in settimana altri rinforzi esperti per contendere lo scudetto alla

Calciomercato Inter, le cifre dell'affare Giroud

"Non ci sono tanti soldini - le parole dell'allenatore, ieri in conferenza-, il direttore è stato chiaro. Dobbiamo essere bravi a trovare delle situazioni che ci possono portare benefici. Dobbiamo trovare occasioni a buon mercato, altrimenti la vedo dura. Le idee ci sono, se c'è la possibilità di migliorare lo faremo". A proposito di cifre, sono confermate quelle per Giroud: al Chelsea circa 5-6 milioni di euro, mentre al giocatore è stato garantito un contratto da 6 milioni all'anno fino al 2021.