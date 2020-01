INTER CAGLIARI LUKAKU / Felice per la doppietta nella vittoria dell'Inter contro il Cagliari, Romelu Lukaku ha rilasciato alcune parole a fine match, dichiarandosi felice per la scelta di calciomercato fatta la scorsa estate: "Oggi la nostra squadra ha giocato molto bene, anche nel possesso palla facciamo bene. Ora ci concentriamo sul campionato, che è importante - le sue parole a 'Rai Sport' - Ambientamento? Grazie ai compagni, allo staff e ai tifosi. Per me l'Inter è la miglior opzione, penso che qui posso crecere e aiutare la squadra per le sue ambizioni. Sono felice di essere qui.

Ho dato tutto, vedo che ai tifosi piace e devo solo continuare così. Io sono uomo squadra: non penso solo a me, penso solo alla squadra, per me è molto importante vincere e sono qui per questo. Scudetto? Non voglio parlare dello scudetto, ora sto pensando solo al". Clicca qui per restare aggiornato.

