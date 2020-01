INTER CAGLIARI PAGELLE TABELLINO / L'Inter travolge il Cagliari all'esordio stagionale in Coppa Italia. Tutto facile per gli uomini di Conte, che chiudono la pratica già nel primo trempo grazie alle reti del solito Lukaku e di Borja Valero. Nella ripresa è ancora l'indomabile belga a centrare la doppietta personale, prima del poker firmato da Ranocchia. Sul 3-0 il gol della bandiera dei sardi firmato da Oliva. Note positive da Conte anche da chi finora ha trovato meno spazio, mentre il Cagliari continua a deludere. L'ex Nainggolan, applaudito dai tifosi nerazzurri, si ferma al palo.

INTER

Handanovic 6 - Quasi mai impegnato dal Cagliari. Oliva la piazza nel sette e stavolta il superman nerazzurro non può fare miracoli. Poco male.

Godin 6,5 - In crescita rispetto alle ultime uscite. Anche se c'è ancora qualche distrazione di troppo.

Ranocchia 7 - Realizza il gol del poker: giusto premio ad una partita senza sbavature al centro della difesa interista.

Skriniar 6,5 - Attento e puntuale, ha vita facile contro l'attacco cagliaritano.

Lazaro 6 - Un po' arruffone sulla fascia, fatica a saltare l'uomo. L'impegno comunque non manca, anche se poteva sfruttare meglio la chance concessagli da Conte.

Barella 7 - Al rientro dopo la squalifica in campionato, pennella il cross per la rete di Borja Valero per poi ripetesi ad inizio ripresa per la testa di Lukaku. Solita determinazione ed energia al servizio dei compagni.

Brozovic 6,5 - Partita di ordinaria amministrazione. Fa girare la palla, controlla le operazioni senza faticare e risparmiando qualche energia. Conte lo toglie nel finale: un po' di meritato riposo (70' Sensi - Minuti nelle gambe per ritrovare la condizione migliore).

Borja Valero 7 - Brilla in mediana, si fa trovare sempre smarcato per poi innescare le punte. Rapace su gol, da consumato attaccante: fame e determinazione, un esempio per i più giovani.

Dimarco 6,5 - Sfrutta l'occasione, intraprendente nel primo tempo sulla sinistra. Meno appariscente nella seconda frazione di gioco (78' Biraghi s.v.)

Sanchez 6 - Al rientro dopo il lungo infortunio. Va a strappi, la condizione non è delle migliori. Qualche spunto lodevole, ma gli manca l'esposività dei tempi migliori (69' Esposito 6 - Si mette in mostra con qualche bella serpentina).

Lukaku 8 - Straripante anche in Coppa Italia, il belga è un carrarmato che abbatte pure il Cagliari. Doppietta da bomber di razza: sono 18 centri stagionali, score da top player.

Allenatore: Conte 7,5 - L'Inter interpreta subito nel migliore dei modi la gara, mettendo a sicuro il risultato già nel primo tempo.

Buona reazione dopo la difficile serata contro l'Atalanta: il giusto viatico per ripartire in campionato.

CAGLIARI

Olsen 5,5 - Incerto sul cross di Barella in occasione del raddoppio di Borja Valero. Su Lukaku e Ranocchia può fare ben poco.

Farago 5 - Non spinge come potrebbe, perde il confronto con Dimarco sulla corsia di competenza.

Walukiewicz 5 - Lukaku è inarrestabile, il giovane polacco non può opporsi di fronte al possente belga. L'età è dalla sua: tutta esperienza utile per il futuro.

Pisacane 5,5 - Cerca di salvare il salvabile: con Sanchez tiene botta, con Lukaku la storia è diversa.

Lykogiannis 5,5 - Benino nel primo tempo, uno dei meno peggio. Ma fa poco per meritarsi la sufficienza.

Nandez 5 - La combina subito grossa con la leggerezza che spiana la strada a Lukaku. Periodo poco brillante per l'uruguaiano dopo un ottimo inizio di stagione (80' Birsa s.v.).

Oliva 6 - Non riesce a dare impulso alla manovra, a verticalizzare con velocità. Cresce nella ripresa, dove firma con un bel destro la rete della bandiera.

Ionita 5,5 - Morde le caviglie avversarie, però non basta per contrastare il predominio dell'Inter. Pochi inserimenti anche in area avversaria (79' Joao Pedro s.v.).

Castro 5,5 - Qualche accelerazione, che non fa male ai nerazzurri. Lui almeno ci prova. Maran lo tira fuori all'intervallo (46' Rog 6,5 - Da brio e qualità al Cagliari. Un errore tenerlo in panchina).

Nainggolan 5,5 - Poco presente nel primo tempo, si dimentica di marcare Lukaku nel tris interista. Più vivace nella ripresa, dove colpisce un palo a botta sicura. Il suo ritorno a 'San Siro' non è però da ricordare nonostante i cori dei suoi ex tifosi.

Cerri 5,5 - Si vede poco per un'ora, si perde tra le maglie della difesa di casa. Reattivo nell'ultima porzione di gara, dove serve un tacco al bacio per il gol di Oliva.

Allenatore: Maran 5 - Cagliari mai in partita, non basta il buon finale con la rete di Oliva. Il momento negativo continua: la brillante squadra di qualche mese fa sembra adesso solo un lontano ricordo.

Arbitro: Chiffi 6,5 - Gara senza macchie, sempre in controllo.

TABELLINO

Inter-Cagliari 4-1 - 1' e 49' Lukaku; 22' Borja Valero; 72' Oliva (C); 81' Ranocchia

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic (70' Sensi), Borja Valero, Dimarco (79' Biraghi); Sanchez (69' Esposito), Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, de Vrij, Lautaro, Sensi, Esposito, Pirola, Agoume, Biraghi, Candreva, Bastoni. Allenatore: Antonio Conte

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez (80' Birsa), Oliva, Ionita (79' Joao Pedro); Castro (46' Rog), Nainggolan; Cerri. A disposizione: Rafael, Cragno, Cigarini, Joao Pedro, Birsa, Klavan, Pellegrini, Simeone. Allenatore: Rolando Maran

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Godin (A), Lykogiannis (C)

Espulsi

Note: recupero 2' e 3'; spettatori 28.194