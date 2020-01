PSG CAVANI ATLETICO MADRID / Edinson Cavani si avvicina all'Atletico Madrid o almeno è questo il sentire comune dopo la decisione di Tuchel di non convocarlo per la sfida tra Paris Saint-Germain e Monaco, recupero di Ligue 1.

Una decisione che il club ha motivato con un leggero affaticamento accusato nell'allenamento dal Matador ("Edinson Cavani viene risparmiato dopo aver avvertito fastidio all'inguine durante l'ultimo allenamento" recita il comunicato parigino): l'ex Napoli però è già in parola con i Colchoneros per il prossimo anno e la società spagnola negli ultimi giorni ha avviato i contatti con la società francese per provare ad anticipare il suo arrivo.

Resta da vedere quindi quel che accadrà da qui al 31 gennaio, data di scadenza del mercato invernale: Edinson Cavani continuerà a vestire la maglia del Paris Saint-Germain fino al termine della stagione o chiuderà la sua esperienza parigina dopo sei anni e mezzo e 198 gol?