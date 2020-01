CALCIOMERCATO INTER RADU / Giornata di incontri oggi pomeriggio nella sede dell'Inter.

Come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it , dopo l'agente di Amrabat (e Chong) , nel pomeriggio la dirigenza nerazzurra ha incontrato anche gli agenti di Ionut, destinato a lasciare ila seguito del ritorno ditra i pali dei liguri.

Il giovane portiere rumeno, in prestito attualmente nella squadra rossoblu, è in uscita e cambierà maglia in questa sessione del mercato invernale. L'Inter non ha intenzione di cederlo a titolo definitivo, con Radu che ha ricevuto proposte sia dalla Serie A che dall'estero.

Dall'inviato Giorgio Musso