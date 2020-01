CALCIOMERCATO INTER VIDAL ERIKSEN PEPE/ Intervenuto al salotto di 'Tiki Taka', Simone Pepe, ex compagno di Arturo Vidal alla Juventus, ha parlato del cileno e di Christian Eriksen, entrambi possibili acquisti di calciomercato dell'Inter in questa finestra dei trasferimenti invernale: "Vidal è una persona davvero molto tranquilla, e nello spogliatoio è un ragazzo che suscita l'affetto di tutti".

Simone Pepe ha poi aggiunto: "Con la maglia del Barcellona non sta trovando molto spazio, ma quando scende in campo è in grado sempre di cambiare le partite. Obiettivamente lo ritengo un giocatore più forte rispetto a Christian Eriksen".