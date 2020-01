CALCIOMERCATO MILAN ROMA SHAQIRI / Intreccio di mercato tra Milano e Roma: i giallorossi, Inter e Milan trattano su più fronti con i capitolini e i rossoneri entrambi alla ricerca di un esterno offensivo. I nome che uniscono Petrachi e Maldini sono quelli di Politano e Shaqiri: come raccolto da Calciomercato.it, l'attaccante svizzero del Liverpool oltre che alla società di Pallotta, è stato proposto anche al Milan che è pronto a dire addio a Suso.

L'ex Inter (ha vestito la maglia nerazzurra nel 2015) piace alla Roma che però è al lavoro per lo scambio tra Politano e Spinazzola

Calciomercato Roma, avanza lo scambio Politano-Spinazzola: Shaqiri proposto al Milan

Conte e Fonseca hanno già dato il loro benestare allo scambio tra l'esterno offensivo e il terzino ex Juventus: il primo non è considerato funzionale dal tecnico salentino per il 3-5-2, mentre l'allenatore portoghese è rimasto deluso da Spinazzola che non gradiva l'impiego sulla fascia destra. L'operazione tra Inter e Roma è ben avviata e consentirebbe ad entrambe le società importanti plusvalenze. Shaqiri resta quindi sullo sfondo per i giallorossi ed ora entra anche in orbita Milan: in stagione lo svizzero ha disputato 10 partite, realizzando un gol (in Premier League contro l'Everton a dicembre).

