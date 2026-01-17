Roma, El Aynaoui: addio possibile, le ultime sul centrocampista | CM

Autore di un’ottima Coppa d’Africa con la nazionale marocchina, Neil El Aynaoui ha attirato l’attenzione di diverse big in questa sessione di mercato invernale.

Centrocampista che non è riuscito a trovare molto spazio alla corte di Gian Piero Gasperini nella prima parte di stagione, El Aynaoui sta mostrando tutte le sue qualità con la maglia della propria nazionale.

Calciomercato Roma, i giallorossi potrebbero salutare El Aynaoui durante il mese di gennaio

Le ottime prestazioni del giocatore hanno attirato le attenzioni del Barcellona e, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sarebbero interessi anche da alcune squadre tedesche. Quello che appare certo è che la Roma starebbe valutando la sua partenza per andare a chiudere una cessione che permetta di registrare subito una plusvalenza e sistemare i conti.

Il calciatore Arrivato la scorsa estate dopo che la Roma ha mancato l’acquisto di Richard Rios, prima scelta di Gian Piero Gasperini, El Aynaoui è stata una scelta del direttore sportivo Frederic Massara che crede molto in lui. La Roma dovrà valutare il da farsi per via del fatto che i giallorossi sono chiamati, per esigenze di bilancio, a mettere a segno una somma ingente di plusvalenze per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.

Una volta tornato dalla Coppa d’Africa il calciatore avrà un confronto con la società per capire quale sarà il suo destino con il club che attende di valutare le offerte in arrivo sul piatto.