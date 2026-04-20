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“Il Napoli si è informato su Fabregas”, annuncio sulla panchina azzurra

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In lotta con il Milan e la Juventus per la conquista del secondo posto in classifica, il Napoli si sta interrogando anche su quello che sarà il futuro della squadra a partire dalla panchina.

Cesc Fabregas
Cesc Fabregas nel mirino del Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il destino di Antonio Conte al Napoli appare tutto da scrivere con l’ex CT della nazionale che sarebbe finito proprio nel mirino dell’Italia, pronta a ripartire da un nuovo commissario tecnico dopo il fallimento della terza, consecutiva, mancata partecipazione a un mondiale.

Pasquale Giacometti, giornalista di DAZN, ha detto la sua su quello che potrebbe essere il futuro della panchina del Napoli in vista della prossima stagione: “Per quello che riguarda la panchina del Napoli mi è arrivata una voce già la scorsa settimana – ha detto a Radio Napoli Centrale – con gli azzurri che, tramite intermediari, si sarebbero informati su Fabregas. Non ci sono stati contatti con De Laurentiis e Manna, ma la sua risposta è stata fredda e non sembra esserci interesse da parte dello spagnolo”.

Una pista che sembra essere da escludere per il Napoli chiamato a valutare altri profili per il destino della sua panchina, sempre con la speranza di poter proseguire un altro anno con Antonio Conte.

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