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Pagelle Lecce-Fiorentina 1-1, i viola mettono la salvezza in cassaforte

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La Fiorentina centra un pareggio in casa del Lecce e conquista un punto che di fatto porta la squadra di Vanoli in sicurezza in classifica a cinque partite dalla fine del campionato.

Vanoli
Paolo Vanoli (Ansafoto) – caiciomercato.it

Viola in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Harrison, mentre nella ripresa arriva il forcing dei padroni di casa che riescono a trovare il pareggio grazie al gol di Tiago Gabriel.

Il Lecce trova un punto che permette ai salentini di raggiungere la Cremonese in classifica a quota 28 punti, per una lotta che vedrà le due squadre protagoniste fino all’ultima giornata di Serie A. Sono 36 i punti in classifica per gli uomini di Vanoli che, dopo una stagione molto difficile, possono di fatto tirare un sospiro di sollievo. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Lecce-Fiorentina, i viola sono salvi

LECCE (4-2-3-1): Falcone 6, Veiga 5,5, Tiago Gabriel 7, Siebert 6, Gallo 6,5 (85′ Ndaba sv), Ramadani 6, Ngom 6 (56′ Gandelman 6), Pierotti 5, Coulibaly 6, N’Dri 6 (56′ Banda 6), Cheddira 6 (56′ Stulic 6). A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Pérez, Helgason, Jean, Gorter, Marchwiński, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6, Dodò 6, Pongracic 7, Ranieri 6, Gosens sv (11′ Balbo 6), Mandragora 6,5, Fagioli 6 (80′ Fabbian 6), Ndour 6 (80′ Brescianini 6), Harrison 7 (80′ Fazzini sv), Piccoli 6, Gudmundsson 5,5 (60′ Solomon 6). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Comuzzo, Fazzini, Košpo, Kouadio, Braschi, Puzzoli, Fabbian. Allenatore: Paolo Vanoli.
ARBITRO: Fabio Maresca
AMMONITI: Pierotti, Tiago Gabriel, De Gea, Pongracic, Fazzini, Solomon (

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