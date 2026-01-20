Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Fortini-Roma, arrivano conferme: i giallorossi fanno sul serio | CM

Foto dell'autore

Niccolò Fortini piace alla Roma e i giallorossi sono decisi a stringere i tempi per provare a portare il giovane esterno in giallorosso durante questa sessione di calciomercato.

Niccolò Fortini
Roma decisa su Fortini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2006, il laterale è tornato alla Fiorentina dopo il prestito alla Juve Stabia con il terzino che sta iniziando a trovare spazio alla corte di Vanoli, seppur difficilmente da titolare.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Roma sarebbe in maniera decisa sul giovane esterno della squadra viola, con l’intenzione di provare a chiudere in tempi brevi l’operazione e mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini un nuovo esterno difensivo.

Nelle prossime ore i club avranno nuovi contatti per cercare di capire la fattibilità dell’affare con la società decisa a portare a disposizione di Gian Piero Gasperini un altro rinforzo dopo quelli di Robinio Vaz e Malen che hanno sistemato il reparto offensivo della squadra capitolina.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie