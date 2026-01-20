Fortini-Roma, arrivano conferme: i giallorossi fanno sul serio | CM

Niccolò Fortini piace alla Roma e i giallorossi sono decisi a stringere i tempi per provare a portare il giovane esterno in giallorosso durante questa sessione di calciomercato.

Classe 2006, il laterale è tornato alla Fiorentina dopo il prestito alla Juve Stabia con il terzino che sta iniziando a trovare spazio alla corte di Vanoli, seppur difficilmente da titolare.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Roma sarebbe in maniera decisa sul giovane esterno della squadra viola, con l’intenzione di provare a chiudere in tempi brevi l’operazione e mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini un nuovo esterno difensivo.

Nelle prossime ore i club avranno nuovi contatti per cercare di capire la fattibilità dell’affare con la società decisa a portare a disposizione di Gian Piero Gasperini un altro rinforzo dopo quelli di Robinio Vaz e Malen che hanno sistemato il reparto offensivo della squadra capitolina.