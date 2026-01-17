Roma gelata, Zirkzee in Serie A: se lo prende la rivale italiana

Il nome di Joshua Zirkzee resta sempre vivo per quello che riguarda il calciomercato in Serie A con l’olandese che non piace solamente alla Roma.

Salutato il Bologna nell’estate del 2024 dopo aver conquistato l’accesso alla Champions League, Joshua Zirkzee si è trasferito al Manchester United dove è riuscito a far vedere il suo talento solo in alcune occasioni.

Cercato dal Milan in maniera decisa nell’estate che poi decise di trasferirsi al Manchester United, Joshua Zirkzee è stato accostato a diverse big italiane negli ultimi mesi, dal Napoli all’Inter, passando per la Roma che da inizio gennaio sta facendo sul serio per provare ad assicurarsi la punta.

Calciomercato, Zirkzee verso la rivale della Roma

Stando a quanto affermato da Sky Sport la Juventus avrebbe messo nel mirino Joshua Zirkzee, centravanti olandese che piace molto allo staff tecnico e in particolare a Luciano Spalletti, pronto a farne il centravanti di manovra della squadra, un po’ come accaduto alla Roma con Totti.

In questo momento il destino di Zirkzee resta in bilico con il Manchester United che vuole capire se il centravanti classe 2001 possa essere nuovamente importante per la squadra dopo il cambio di allenatore e l’addio di Amorim che lo aveva lasciato ai margini del progetto. Nel caso in cui il club inglese dovesse decidere di non cedere la punta a gennaio, la trattativa potrebbe essere rimandata alla prossima estate con i bianconeri pronti a fare un tentativo per riportarlo in Serie A.

Luciano Spalletti avrebbe messo l’ex calciatore del Bologna in cima alla lista dei desideri per rinforzare il proprio attacco con la dirigenza bianconera che si è messa in moto per capire se ci siano le possibilità di chiudere l’affare a stretto giro di posta. Quello che appare certo è che la Roma non voglia mollare la presa con il classe 2001 che è sempre uno degli obiettivi della squadra capitolina.