Roma, salta il trasferimento sul più bello: operazione e 3 mesi di stop

Tegola pesantissima in casa Roma proprio in questi minuti: cambiano mercato e strategie del club giallorosso per gennaio.

Mazzata devastante per la Roma poco fa. Artem Dovbyk, che si era infortunato nel corso della sfida contro il Lecce, sarà costretto infatti ad operarsi come confermato dalla società giallorossa: “Dopo attente valutazioni e accertamenti diagnostici si è ritenuto procedere a intervento chirurgico per la lesione miotendinea alla coscia sinistra”.

La stagione dell’attaccante ucraino classe ’97 può considerarsi già conclusa, visto che i tempi di recupero per questo tipo di infortuni sono stimati tra i 3 e i 4 mesi. Una tegola che stravolge il presente, ma soprattutto il futuro della squadra di Gian Piero Gasperini.

Dovbyk si opera: salta il suo trasferimento in Turchia

L’infortunio occorso a Dovbyk cambia le strategie della Roma, che era al lavoro per cedere l’attaccante dopo gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen nella Capitale. Il nome dell’ex Girona era finito sul taccuino del Fenerbahce e di alcuni club di Premier League (West Ham, Everton e Leeds), ma a questo punto svanisce definitivamente la possibilità di una sua cessione, almeno in questa sessione invernale di gennaio.

Di conseguenza, anche il calciomercato Roma potrebbe concludersi in anticipo visto che l’eventuale arrivo di un terzo attaccante a Roma (Zirkzee) era legato proprio alla partenza di Artem Dovbyk.