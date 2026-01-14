Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, Malen è arrivato nella capitale: le prime immagini | CM

Foto dell'autore

Donyell Malen è arrivato a Ciampino con Gian Piero Gasperini che avrà a disposizione il suo nuovo attaccante per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Donyell Malen
Malen è arrivato a Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Importante colpo per la Roma in attacco con Malen che è giunto a Ciampino e si metterà a disposizione di Gasperini a partire da domani. Dopo l’arrivo di Robinio Vaz durante la giornata di martedì, oggi è stata la volta della punta olandese.

Attaccante classe 1999, arriva dall’Aston Villa ed è il secondo rinforzo della Roma durante questo mercato invernale. Ad attenderlo all’aeroporto c’erano circa 50 tifosi. Ora la Roma continuerà a lavorare per provare a portare nella capitale un altro attaccante con Zirkzee che resta sempre un obiettivo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie