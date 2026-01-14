Roma, Malen è arrivato nella capitale: le prime immagini | CM

Donyell Malen è arrivato a Ciampino con Gian Piero Gasperini che avrà a disposizione il suo nuovo attaccante per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Importante colpo per la Roma in attacco con Malen che è giunto a Ciampino e si metterà a disposizione di Gasperini a partire da domani. Dopo l’arrivo di Robinio Vaz durante la giornata di martedì, oggi è stata la volta della punta olandese.

Attaccante classe 1999, arriva dall’Aston Villa ed è il secondo rinforzo della Roma durante questo mercato invernale. Ad attenderlo all’aeroporto c’erano circa 50 tifosi. Ora la Roma continuerà a lavorare per provare a portare nella capitale un altro attaccante con Zirkzee che resta sempre un obiettivo.