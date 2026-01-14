Atalanta
Tutto fatto, colpo Roma: arriva il bomber, ma non è finita | CM

Dopo aver visto saltare il colpo Raspadori, passato all’Atalanta, la Roma ha chiuso per il nuovo bomber.

Nella serata dell’eliminazione dalla Coppa Italia per opera del Torino, in casa Roma arrivano importanti novità di calciomercato.

Saltata l’operazione Raspadori, la Roma ha chiuso per Robinio Vaz e, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, avrebbe chiuso anche per Donyell Malen, attaccante dell’Aston Villa e bomber da regalare a Gasperini.

In casa giallorossa filtra molto soddisfazione per l’obiettivo raggiunto e non è da escludere che possa partire un nuovo assalto a Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che potrebbe tornare in Serie A.

