Roma, Bailey saluta: le immagini dell’addio del giamaicano | CM

Operazione di mercato in uscita per la Roma che ha salutato Leon Bailey, tornato all’Aston Villa dopo la chiusura anticipata del prestito del calciatore.

L’avventura del nazionale giamaicano alla Roma non è stata sicuramente soddisfacente con il calciatore che torna quindi all’Aston Villa lasciando la squadra di Gian Piero Gasperini. Di seguito le immagini dell’addio del calciatore alla capitale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calciomercato.it (@calciomercatoit)

Leon Bailey è partito per Birmingham intorno alle 17. È arrivato con la sua famiglia. Roma e Aston Villa si sono accordate per la risoluzione anticipata del prestito anche perché i rapporti tra le due squadre sono ottimi avendo chiuso anche l’affare Malen nei giorni scorsi.