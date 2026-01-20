Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, Bailey saluta: le immagini dell’addio del giamaicano | CM

Foto dell'autore

Operazione di mercato in uscita per la Roma che ha salutato Leon Bailey, tornato all’Aston Villa dopo la chiusura anticipata del prestito del calciatore.

Leon Bailey
Le immagini dell’addio di Bailey alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’avventura del nazionale giamaicano alla Roma non è stata sicuramente soddisfacente con il calciatore che torna quindi all’Aston Villa lasciando la squadra di Gian Piero Gasperini. Di seguito le immagini dell’addio del calciatore alla capitale.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Calciomercato.it (@calciomercatoit)

Leon Bailey è partito per Birmingham intorno alle 17. È arrivato con la sua famiglia. Roma e Aston Villa si sono accordate per la risoluzione anticipata del prestito anche perché i rapporti tra le due squadre sono ottimi avendo chiuso anche l’affare Malen nei giorni scorsi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie