Futuro Dybala, due club sull’argentino: vicino l’addio alla Roma | CM

Il destino di Paulo Dybala potrebbe essere lontano da Roma con l’attaccante argentino che sarebbe finito nel mirino di due squadre in vista della prossima stagione.

Decisivo anche in occasione della vittoria sul Torino di domenica, Paulo Dybala è sempre più leader della Roma di Gian Piero Gasperini che sta facendo molto affidamento su di lui per quello che riguarda il reparto offensivo giallorosso.

Classe 1993, l’ex calciatore della Roma sarebbe finito nel mirino di diverse squadre, pronte a fare un tentativo in estate per assicurarsi a costo zero il suo cartellino. Lo stesso Paulo Dybala, al termine della sfida contro i granata, ha ammesso che questo potrebbe essere il suo ultimo anno in Italia, nonostante sia molto felice nella capitale.

Due squadre su Dybala, a breve la decisione

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, su Dybala ci sarebbero l’Inter Miami, dove andrebbe a firmare un contratto con uno stipendio molto remunerativo, e il Boca Juniors con Leandro Paredes che continua a chiamarlo per tornare in patria e giocare insieme alla Bombonera.

Al momento la Roma non starebbe spingendo per il rinnovo del contratto e l’addio tra le parti appare probabile. Il tutto verrà definito una volta concluso il calciomercato di gennaio con l’attaccante giallorosso che sceglierà quello che sarà meglio per sé e la sua famiglia.