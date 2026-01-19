Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Futuro Dybala, due club sull’argentino: vicino l’addio alla Roma | CM

Foto dell'autore

Il destino di Paulo Dybala potrebbe essere lontano da Roma con l’attaccante argentino che sarebbe finito nel mirino di due squadre in vista della prossima stagione.

Decisivo anche in occasione della vittoria sul Torino di domenica, Paulo Dybala è sempre più leader della Roma di Gian Piero Gasperini che sta facendo molto affidamento su di lui per quello che riguarda il reparto offensivo giallorosso.

Paulo Dybala
Futuro Dybala, colpo di scena Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 1993, l’ex calciatore della Roma sarebbe finito nel mirino di diverse squadre, pronte a fare un tentativo in estate per assicurarsi a costo zero il suo cartellino. Lo stesso Paulo Dybala, al termine della sfida contro i granata, ha ammesso che questo potrebbe essere il suo ultimo anno in Italia, nonostante sia molto felice nella capitale.

Due squadre su Dybala, a breve la decisione

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, su Dybala ci sarebbero l’Inter Miami, dove andrebbe a firmare un contratto con uno stipendio molto remunerativo, e il Boca Juniors con Leandro Paredes che continua a chiamarlo per tornare in patria e giocare insieme alla Bombonera.

Al momento la Roma non starebbe spingendo per il rinnovo del contratto e l’addio tra le parti appare probabile. Il tutto verrà definito una volta concluso il calciomercato di gennaio con l’attaccante giallorosso che sceglierà quello che sarà meglio per sé e la sua famiglia.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie