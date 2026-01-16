Atalanta
Blitz della Roma per il talento: 20 milioni per lo ‘scippo’ alla Juve

Affondo giallorosso per l’esterno classe 2006

Nuovo duello di calciomercato tra Roma e Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, però, il club giallorosso ha rotto gli indugi presentando una proposta concreta per il cartellino del talento italiano.

Parliamo di Niccolò Fortini, esterno classe 2006 in forza alla Fiorentina. Per ‘La Repubblica’, i capitolini sono passati dalle parole, o meglio dal semplice interesse ai fatti.

A un’offerta ufficiale, o qualcosa di simile: sul piatto 10 milioni di euro bonus compresi per il diciannovenne che quest’anno ha collezionato 20 presenze, per complessivi 902 minuti, tra campionato e Conference League.

Contromossa Juve per Fortini? La richiesta della Fiorentina

Su Fortini c’è pure la Juventus, che negli ultimi anni ha chiuso diverse operazioni con il club di Commisso. Inoltre i bianconeri vantano un eccellente rapporto con chi gestisce il ragazzo nato a Camaiore: l’entourage è praticamente lo stesso di Gleison Bremer e di altri calciatori in orbita bianconera.

Si attende adesso l’eventuale contromossa di Comolli e soci, anche perché 10 milioni di euro non bastano per il cartellino di Fortini. Per la medesima fonte, infatti, la richiesta della Fiorentina tocca quota 20 milioni.

