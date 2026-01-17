Roma, Gasperini senza pace: all’ultimo minuto ne perde un altro in attacco

Il tecnico giallorosso ritrova Pellegrini e i due nuovi acquisti, ma deve rinunciare a ben tre giocatori offensivi

Sono giorni di fermento in campo come fuori. In particolare il mercato sta catalizzando le attenzioni di tutti, ma con più di un occhio che non può che restare sul gioco, i punti, tra i recuperi e la Coppa Italia, il campionato e ovviamente Champions ed Europa League che torneranno la prossima settimana. Come detto la sessione invernale condiziona in ogni caso le scelte degli allenatori, in positivo e in negativo, insieme agli infortuni.

Gasperini ad esempio sta ritrovando giocatori, anche se ne mancano ancora diversi. Gli arrivi di Malen e Vaz di certo aggiustano il reparto offensivo, con il centrocampo che può contare almeno sul rientro di Pellegrini, avendo perso Romano passato allo Spezia. Oltre ai nuovi acquisti, però, in attacco il tecnico della Roma continua a perdere qualche pezzo: Stephan El Shaarawy non è stato infatti convocato in extremis per la sfida di domani col Torino per una infiammazione al tendine di Achille.

Insieme a lui sono out ancora Evan Ferguson, che non ha recuperato, Artem Dovbyk che rischia di rientrare solamente nel finale di stagione, Baldanzi che è infortunato e comunque in uscita. Out anche Angelino, che era tornato a disposizione ma non potendo scendere in campo con continuità. Lo spagnolo è tornato out dai convocati, servirà ancora del tempo. L’elenco dei convocati: Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny. Difensori: Rensch, Tsimikas, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi. Centrocampisti: Kone, Cristante, Pisilli, Pellegrini. Attaccanti: Soulé, Bailey, Dybala, Arena, Vaz, Malen.