Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Futuro Pellegrini, colpo di scena e ribaltone improvviso: cambia tutto | CM

Foto dell'autore

Il contratto di Lorenzo Pellegrini con la Roma scadrà nel giugno del 2026 e, nelle ultime ore, stanno arrivando importanti aggiornamenti per quello che riguarda il suo futuro.

Lorenzo Pellegrini
Futuro Pellegrini, arriva il colpo di scena (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il centrocampista starebbe convincendo Gian Piero Gasperini a suon di buone prestazioni e per lui potrebbero aprirsi le porte di un futuro ancora in giallorosso.

Apertura nei confronti di Pellegrini, cambiano gli scenari per il futuro

Durante la scorsa estate il suo destino appariva lontano dalla capitale, ma il classe 1996 ha deciso di mettersi a disposizione del club ed è riuscito a conquistare la fiducia del nuovo allenatore, ritagliandosi uno spazio importante nella squadra e tornando titolare dopo l’infortunio in occasione della vittoria odierna sul campo del Torino.

Lorenzo Pellegrini appare affascinato dalla possibilità di proseguire la sua carriera in Premier League con diverse società che stanno monitorando la situazione. Il suo legame con la Roma è però innegabile e, l’apertura di Gasperini nei suoi confronti potrebbe cambiare le carte in tavola per quello che riguarda il futuro del centrocampista.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie