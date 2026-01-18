Futuro Pellegrini, colpo di scena e ribaltone improvviso: cambia tutto | CM

Il contratto di Lorenzo Pellegrini con la Roma scadrà nel giugno del 2026 e, nelle ultime ore, stanno arrivando importanti aggiornamenti per quello che riguarda il suo futuro.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il centrocampista starebbe convincendo Gian Piero Gasperini a suon di buone prestazioni e per lui potrebbero aprirsi le porte di un futuro ancora in giallorosso.

Apertura nei confronti di Pellegrini, cambiano gli scenari per il futuro

Durante la scorsa estate il suo destino appariva lontano dalla capitale, ma il classe 1996 ha deciso di mettersi a disposizione del club ed è riuscito a conquistare la fiducia del nuovo allenatore, ritagliandosi uno spazio importante nella squadra e tornando titolare dopo l’infortunio in occasione della vittoria odierna sul campo del Torino.

Lorenzo Pellegrini appare affascinato dalla possibilità di proseguire la sua carriera in Premier League con diverse società che stanno monitorando la situazione. Il suo legame con la Roma è però innegabile e, l’apertura di Gasperini nei suoi confronti potrebbe cambiare le carte in tavola per quello che riguarda il futuro del centrocampista.