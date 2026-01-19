Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Falcone in una big di Serie A: sarà il nuovo numero 1

Foto dell'autore

Il portiere del Lecce si appresta a cambiare aria in estate: ecco la clamorosa destinazione nel campionato di Serie A. 

Anche ieri sera contro il Milan ha parato tutto (o quasi), arrendendosi soltanto nel finale al colpo di testa di Fullkrug. Wladimiro Falcone non è più una sorpresa e, a 30 anni suonati, sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri della Serie A.

Lecce-Parma 2-2
Wladimiro Falcone (LaPresse) – Calciomercato.it

Il suo contratto con il Lecce scade a giugno 2028, ma in estate quasi sicuramente lascerà la Puglia per spiccare il volo in un Top club.

Falcone-Roma: è lui l’erede di Svilar

La conferma è arrivata dal diretto interessato nel post partita di ieri sera: “Per me stare qui è un sogno, anche se sono arrivato tardi in Serie A. Lecce per me rappresenta casa e sono onorato di essere il capitano di questa squadra. La carriera di un calciatore, però, è corta e tutti prima o poi abbiamo l’obiettivo di fare le esperienze al massimo. Sono onoratissimo di difendere i pali del Lecce, ma oggi mi sento pronto per lottare per altri traguardi“.

Falcone piace a diverse squadre in Italia: una di queste è la Roma di Gian Piero Gasperini che, in caso di cessione di Svilar in estate, potrebbe decidere di affidarsi proprio alle mani del portiere romano classe ’95 per difendere la propria porta.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie