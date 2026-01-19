Falcone in una big di Serie A: sarà il nuovo numero 1

Il portiere del Lecce si appresta a cambiare aria in estate: ecco la clamorosa destinazione nel campionato di Serie A.

Anche ieri sera contro il Milan ha parato tutto (o quasi), arrendendosi soltanto nel finale al colpo di testa di Fullkrug. Wladimiro Falcone non è più una sorpresa e, a 30 anni suonati, sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri della Serie A.

Il suo contratto con il Lecce scade a giugno 2028, ma in estate quasi sicuramente lascerà la Puglia per spiccare il volo in un Top club.

Falcone-Roma: è lui l’erede di Svilar

La conferma è arrivata dal diretto interessato nel post partita di ieri sera: “Per me stare qui è un sogno, anche se sono arrivato tardi in Serie A. Lecce per me rappresenta casa e sono onorato di essere il capitano di questa squadra. La carriera di un calciatore, però, è corta e tutti prima o poi abbiamo l’obiettivo di fare le esperienze al massimo. Sono onoratissimo di difendere i pali del Lecce, ma oggi mi sento pronto per lottare per altri traguardi“.

Falcone piace a diverse squadre in Italia: una di queste è la Roma di Gian Piero Gasperini che, in caso di cessione di Svilar in estate, potrebbe decidere di affidarsi proprio alle mani del portiere romano classe ’95 per difendere la propria porta.