Bove, addio Roma: rescissione consensuale e accordo col nuovo club

“Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio”

Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato in questi istanti: Edoardo Bove dice addio alla Roma. Con un lungo e caloroso comunicato, il club giallorosso ha annunciato la rescissione consensuale del contratto del centrocampista, impossibilitato a proseguire la sua carriera in Italia.

Bove saluta i tifosi della Roma
Bove, addio Roma: rescissione consensuale e accordo col nuovo club (AnsaFoto) – Calciomercato.it

“L’AS Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove. Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone.

La sua ascesa è costante, tanto da guadagnarsi nella stagione successiva spazio e fiducia agli ordini di José Mourinho. Il 19 febbraio 2022 arriva il primo gol con la maglia giallorossa in Roma-Hellas Verona 2-2. L’11 maggio 2023 decide la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una sua rete, contribuendo in modo determinante al passaggio del turno.

Con la maglia della Roma totalizza complessivamente 92 presenze e 4 gol. Nell’estate del 2024 passa alla Fiorentina dove si afferma rapidamente diventando uno dei migliori calciatori della squadra viola. Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio. Sempre uno di noi. Per sempre un romanista. In bocca al lupo, Edoardo!”.

Bove ripartirà dalla Championship inglese, nello specifico dal Watford col quale ha già raggiunto un accordo.

