Napoli, intrigo Lucca: la Juve guarda altrove, occhio alla Roma | CM

Rimane in bilico il futuro in maglia azzurra del centravanti, poco utilizzato da Conte nell’ultimo periodo

Appena un minuto più recupero nell’ultimo match pareggiato contro il Parma. Lorenzo Lucca è uscito dai radar di Antonio Conte e nelle recenti uscite è stato impiegato con il contagocce dal tecnico salentino.

Il centravanti di Moncalieri non è riuscito a imporsi con la maglia del Napoli, frenato dalle pressioni di una piazza importante e non mantenendo le premesse di inizio stagione al suo arrivo in Campania. Il club campione d’Italia sta cercando di piazzarlo sul mercato, ma l’operazione è tutt’altro che semplice per due motivi.

Uno il costo dell’operazione, secondo il riscatto del Napoli del cartellino del giocatore dall’Udinese. Gli azzurri hanno versato 9 milioni di euro in estate per il prestito oneroso, mentre l’obbligo si materializzerà al primo punto conquistato in campionato dalla squadra di Conte nel mese di febbraio.

Calciomercato Napoli, gli scenari su Lucca tra estero e Serie A

Un riscatto da 25 milioni di euro più bonus, che il Napoli dovrà anticipare in questo mese di gennaio per acquisire definitivamente il cartellino di Lucca.

La società di De Laurentiis in tal caso è pronta a facilitare l’uscita dell’attaccante, cedendolo in prestito con opzione al miglior offerente. Al momento le squadre più accreditate per l’ex Udinese sono Benfica e Besiktas, in pressing negli ultimi giorni sul giocatore. Non mancano comunque le corteggiatrici anche in Italia: prima la Lazio e poi soprattutto la Roma hanno sondato Lucca come raccolto da Calciomercato.it.

Da escludere ad oggi un suggestivo ritorno al Pisa, mentre nelle scorse settimane il centravanti classe 2000 era stato offerto anche alla Juventus. Pista però che non scalda il sodalizio bianconero, concentrato su altri obiettivi per l’attacco di Spalletti. Lucca finora in stagione ha collezionato 22 presenze complessive (soltanto 6 da titolare), mettendo a referto 2 reti.