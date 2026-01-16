Operazione Roma-Fiorentina, colpo a sorpresa: si chiude | CM

Atalanta
Operazione Roma-Fiorentina, colpo a sorpresa: si chiude

Roma e Fiorentina sono pronte a chiudere un’operazione di calciomercato che vedrà protagoniste le due squadre italiane.

I due club sono in contatto per cercare di capire se ci siano i margini per concludere un affare che farebbe felici entrambe le squadre con i viola a caccia di rinforzi per rincorrere una salvezza che nelle ultime settimane appare avvicinarsi.

Gasperini e Vanoli
Roma e Fiorentina pronte a chiudere un colpo

La Roma sta cambiando molto in questa fase della stagione con il club molto attivo in sede di mercato. I giallorossi stanno cercando di rinforzare la propria rosa e hanno già portato alla corte di Gian Piero Gasperini sia Robinio Vaz che Donyell Malen. Prima di proseguire negli acquisti, la Roma dovrà cercare di sfoltire la rosa a disposizione del tecnico e appare vicina la partenza di un calciatore che ha fatto fatica nella prima parte di stagione.

La Fiorentina pronta al colpo in casa Roma, affare ad un passo

I viola hanno messo nel mirino Leon Bailey. Il calciatore giamaicano ha fatto fatica a trovare spazio alla corte di Gasperini nella prima parte di campionato sia per una difficile collocazione tattica che per gli infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo di gioco.

Leon Bailey
Roma e Fiorentina pronte a chiudere un'operazione

Leon Bailey potrebbe dire addio alla Roma per passare alla Fiorentina con il centrocampista offensivo che potrebbe trasferirsi in viola per la seconda parte di stagione. I toscani andrebbero a rilevare quello che è l’attuale contratto che il giocatore ha sottoscritto con i giallorossi, essendo passato in prestito dall’Aston Villa la scorsa estate. Proprio il club inglese dovrà capire quale sarà il futuro migliore per il suo tesserato.

Verso l’addio anche Baldanzi e Dovbyk con la Roma che potrebbe poi dare l’assalto al vero obiettivo di mercato di questa sessione di trattative con i giallorossi decisi a puntare su Joshua Zirkzee. L’olandese sta cercando di capire quale sarà il suo destino al Manchester United dopo il cambio di allenatore con la sua avventura in Premier League che si è rivelata molto complicata.

