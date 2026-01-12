Roma, Bailey già ai titoli di coda: la richiesta del papà | ESCLUSIVO

Da quando è arrivato nella Capitale, l’esterno giamaicano ha saltato 16 partite per problemi fisici

L’avventura di Leon Bailey con la Roma è già ai titoli di coda. L’esterno giamaicano ha deluso le attese, soprattutto per problemi fisici. Si è fatto male poco dopo che è sbarcato a Trigoria. In tutto ha saltato ben 16 partite, collezionando appena 237′ tra campionato ed Europa League.

Gasperini ha chiesto alla società di rivoluzionare l’attacco: come noto il tecnico giallorosso è insoddisfatto sia Dovbyk che di Ferguson. Lo è pure di Bailey, arrivato l’estate scorsa in prestito oneroso per 3 milioni più diritto di riscatto.

Anche lo stesso Bailey ha maturato l’intenzione di cambiare aria già in questa sessione di gennaio. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il papà-agente ha chiesto ad alcuni intermediari di trovare una nuova sistemazione al figlio, ancora di proprietà dell’Aston Villa.

Prima di traslocare altrove, però, la Roma e il club inglese dovranno trovare un accordo per la risoluzione del prestito: al momento il club dei Friedkin non avrebbe ancora completato il pagamento dei suddetti 3 milioni.

Gli inglesi starebbero già cercando una nuova soluzione per il classe ’97, visto che non rientra nei piani di Emery. Possibile un ulteriore prestito oneroso sempre con opzione d’acquisto. Qualcosa si sta muovendo in Turchia, una destinazione che al momento non sembra allettare più di tanto Bailey e il suo entourage.